Auto Hold: Unbekannte Taste in vielen neuen Autos – dafür braucht man sie

Von: Marcus Efler

Bringt Sicherheit: Die Auto-Hold-Taste. © Genesis

Je neuer das Auto, desto mehr bislang unbekannte Funktionen und Systeme bietet es. Etwa die Auto-Hold-Funktion: Dafür ist sie da.

Immer öfters findet sich in der Mittelkonsole neuer Autos eine Taste, die mit der mit „Auto Hold“ (oder mit einem A innerhalb eines Kreises, was auf dieselbe Funktion hinweist). Doch was wird hier automatisch gehalten? Der Abstand zum Vordermann? Oder der Akkustand in einem Hybrid-Fahrzeug? Weder noch: Die Auto-Hold-Funktion ist vielmehr ein Teil der elektrisch angesteuerten Parkbremse, oft auch noch als Handbremse bezeichnet.

Die kann man nämlich nicht nur manuell bedienen, sondern auch in einen Automatikmodus während der Fahrt versetzen. Vor allem Automatik-Fahrzeuge sind damit ausgestattet. Wenn man die Automatik-Funktion mittels dieser Taste aktiviert, hilft sie vor allem in zwei Situationen, die 24auto.de erklärt. Während die Auto-Hold-Funktion dann das Fahrzeug sichert, kann man problemlos den Fuß von der Bremse nehmen. Erst in dem Moment, in dem man wieder auf das Gas- oder Strompedal tritt, löst sich die Parkbremse wieder.