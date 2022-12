Automanager spricht Klartext: Zukunft „gehört dem Batterie-Auto“

Von: Marcus Efler

Das Elektroauto fährt auf der Überholspur. Offen ist allein noch die Frage, ob Akku oder Wasserstoff an Bord das Rennen macht – allerdings nicht für Stellantis-Manager Uwe Hochgeschurtz.

Zwei Fragen beherrschen derzeit die Diskussion um den Auto-Antrieb der Zukunft. Die eine: Haben saubere E-Fuels auch nach dem EU-weiten Verbrenner-Verbot bei Neuwagen ab 2035 eine Chance? Die andere: Wie speichert die elektrische fahrende Mehrheit die Energie an Bord – in Akkus oder per Wasserstoff, den eine Brennstoffzelle während der Fahrt in Strom umwandelt?

Elektroauto (hier ein Opel Corsa-e): Ist der Akku dem Wasserstoff überlegen? (Symbolbild) © Opel Automobile GmbH/dpa-tmn

Auch wenn die weitaus meisten Elektroautos derzeit als BEV (Batterie Electric Vehicle), also mit Akku unterwegs sind, hat die Wasserstoff-Lösung noch viele Anhänger. BMW beispielsweise bietet das Prinzip im X5 Hydrogen an, Chef Oliver Zipse hält es künftig für „angesagt“. Ein Wasserstoff-Lobbyist feierte kürzlich nachträglich den Abgang von Akku-Fan Herbert DIess als VW-Chef.

Allerdings war Diess bei Weitem nicht der einzige hochrangige Automanager, der die elektrische Zukunft allein bei BEV sieht. Auch Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer des 14-Marken-Autokonzerns Stellantis (Opel, Peugeot, Fiat, Jeep) äußerte sich jetzt ähnlich: „Kurzfristig steht dafür nur das batteriebetriebene Fahrzeug zur Verfügung“, sagte er auf dem „Auto-Gipfel“ des Handelsblattes zum Thema alternative Antriebe.

Automanager spricht Klartext: Bis 2040 nur E-Autos mit Akku

Wobei der ehemalige Opel-Chef den Begriff „kurzfristig“ eher weit auslegte: „Die nächsten zwei Dekaden gehören ganz eindeutig dem Batterieauto“ – das wäre also bis 2040. Als Vorteil des Akku-Autos gegenüber Wasserstoff-Mobilen sieht Hochgeschurtz auch seine hohe Effizienz mit einem Wirkungsgrad von 90 Prozent.

Auch Technik-Experten, etwa vom Fraunhofer-Institut, geben dem Wasserstoff-Mobil gegenüber Akku-Autos kaum noch eine Chance. Die Diskussion und der Wettstreit um das beste Prinzip für Elektroautos dürften allerdings noch etwas anhalten.