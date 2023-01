Günstig an Neuwagen kommen: Neben Verhandlungsgeschick hilft Flexibilität

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Wer ein paar Tipps beachtet, kann beim Kauf eines Neuwagens viel Geld sparen. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Die Neuwagenpreise kannten zuletzt nur eine Richtung: nach oben. Auch wenn Erleichterung in Sicht ist – Verbraucher müssen beim Autokauf kein Geld verschenken.

Neuwagen sind momentan teuer wie selten. Wer möglichst günstig zum neuen Auto kommen will, sollte ein paar einfache Tipps beherzigen.

Neben Verhandlungsgeschick hilft vor allem Flexibilität beim Sparen, wie 24auto.de berichtet.

Starten sollte der Autokauf online. Dort lassen sich am leichtesten und schnellsten die Preise für einzelne Modelle vergleichen. Auf den Seiten des jeweiligen Herstellers findet sich der offizielle Listenpreis, der in der Regel das obere Ende der Spanne markiert. Bei Marken wie Polestar oder Tesla, die ausschließlich online verkaufen, gibt es da in der Regel keinen Spielraum für Verhandlungen – gezahlt wird, was angezeigt ist. Anders sieht es bei Marken mit unabhängigem Händler-Netzwerk aus. Jeder Betrieb kann theoretisch seinen eigenen Hauspreis bieten. Recherchieren lässt sich dieser über eines der zahlreichen Neuwagen-Vermittlungsportale.