Autopflege nach der Urlaubsfahrt: Warum das Entrümpeln so wichtig ist

Von: Sebastian Oppenheimer

Auf eine Urlaubsfahrt mit dem Auto bereiten sich die meisten gründlich vor – doch auch nach der Rückkehr sollte man dem Wagen etwas Aufmerksamkeit schenken.

Bevor man mit dem Auto in den Urlaub fährt, gibt es so einiges zu beachten. Wer zum Ziel andere Länder durchfährt, sollte auf jeden Fall die Mautgebühren im EU-Ausland im Blick haben. Um Geld zu sparen, kann es sich auch lohnen, die Tankstopps gut zu planen. Und bevor man eine längere Fahrt antritt, ist ein Check des Fahrzeugs ohnehin unbedingt empfehlenswert. Nach der Urlaubsfahrt sind die meisten erschöpft – außer, dass man die Koffer und Taschen auslädt, macht man mit dem Wagen nicht mehr viel. Dennoch empfiehlt sich auch nach der Reise eine gewisse Auto-Pflege – nicht nur aus ästhetischen Gründen.

Auto nach Urlaubsfahrt entrümpeln: Überflüssiges Gewicht erhöht Spritverbrauch

Sobald man wieder etwas Kraft geschöpft hat, steht eine gründliche Entrümpelung an. Denn neben dem „normalen“ Gepäck sammelt sich bei einer Urlaubsfahrt – vor allem mit Kindern – oft jede Menge unnötiger Ballast an. Halbleere Wasserflaschen, Bücher, Spielzeug oder ähnliche Überbleibsel treiben in der Summe das Gewicht eines Fahrzeugs in die Höhe – und erhöhen den Spritverbrauch. Also sollten sie aus dem Innenraum verschwinden. Auch eine Dachbox oder Gepäckträger erhöhen das Gewicht und vergrößern den Luftwiderstand – deshalb sollten sie nach der Urlaubsfahrt demontiert werden. Besonders wichtig auch: Essensreste jeglicher Art entfernen – denn wenn Lebensmittel verderben, führt das zu unangenehmen Gerüchen. Sicherheitshalber auch sämtliche Ablagen, den Fußraum und das Handschuhfach überprüfen, damit nichts unbemerkt vergammelt.

Gerade nach einer Urlaubsfahrt kann es im Auto schon mal wild aussehen – gründliches Ausräumen lohnt sich aber nicht nur aus ästhetischer Sicht. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Lack nach Urlaubsfahrt begutachten – sonst drohen möglicherweise Rostschäden

Sind Polster, Kunststoffteile und Scheiben mit einem feuchten Lappen gereinigt – sollte der nächste Weg in die Waschstraße führen. Nach der Außenreinigung sollten Sie den Lack sorgfältig überprüfen. Schäden wie Kratzer oder Steinschläge müssen rechtzeitig behandelt werden, um Rostbildung zu verhindern. Auch Verschmutzungen durch Vogelkot sollten zügig entfernt werden, weil sie – gerade bei Hitze – den Lack schnell schädigen können. Eine Politur kann helfen, den Lack wieder zum Strahlen zu bringen und kleine Kratzer zu entfernen.

Nach der Urlaubsfahrt: Flüssigkeiten des Fahrzeugs überprüfen

Außerdem ist es wichtig, den Zustand des Fahrzeugs zu kontrollieren. Überprüfen Sie den Reifendruck und vergewissern Sie sich, dass er den Empfehlungen des Herstellers entspricht. Kontrollieren Sie auch das Profil der Reifen auf mögliche Abnutzung oder Beschädigungen. Prüfen Sie den Öl- und Kühlwasserstand sowie das Scheibenwischwasser – und füllen sie, wenn nötig, auf. Ein Blick auf den Füllstand des Bremsflüssigkeitsbehälters kann ebenfalls nicht schaden. Ein regelmäßiger Check erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern kann auch teure Reparaturen in Zukunft verhindern.

Dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Oppenheimer sorgfältig überprüft.