Einfaches Hausmittel löst Rost am Auto – fast jeder hat es im Kühlschrank

Teilen

Mit Rostflecken am Auto verbinden viele eine hohe Werkstattrechnung. Das muss aber nicht sein, denn mit einem großen Glas Cola können Sie den Rost bequem selbst entfernen.

Rost am Auto ist unschön und ärgerlich. Doch bevor Sie sich in teure Reparaturen stürzen, versuchen Sie es doch einmal mit einer einfachen, aber verblüffenden Lösung: Cola. Das beliebte Erfrischungsgetränk kann mehr als nur Ihren Durst löschen, es ist ein wahres Wundermittel in Sachen Reinigung. So hilft Cola bei der Entfernung brauner Flecken im Klo, kann aber auch bei der Beseitigung von oberflächlichem Rost an Metallteilen eine erstaunliche Wirkung entfalten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Cola effektiv einsetzen, um Ihr Auto wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Die chemische Reaktion zwischen Cola und Rost Rost entsteht durch die Oxidation von Metall, wenn es mit Sauerstoff und Feuchtigkeit in Kontakt kommt. Cola enthält eine geringe Menge an Phosphorsäure, die in der Lage ist, Rost zu lösen. Durch die Anwendung von Cola auf rostigen Oberflächen wird eine chemische Reaktion ausgelöst, bei der der Rost aufgeweicht und entfernt werden kann.

Erster Schritt: Vorbereitung der rostigen Fläche

Bevor Sie die Cola auf den Lack auftragen, sollten Sie die Roststellen gründlich reinigen, um Schmutz oder lose Partikel zu entfernen. Verwenden Sie eine Bürste oder ein Tuch, um die betroffenen Stellen von Schmutz und Staub zu befreien. Dadurch wird die Haftung der Cola verbessert und die Wirksamkeit des Reinigungsprozesses erhöht.

Rostflecken am Auto sind ein absoluter Hingucker, aber kein schöner. Dass sich diese mit einem Glas herkömmlicher Cola einfach selbst entfernen lassen, wissen die Wenigsten. © Image Creator/bing.com

Zweiter Schritt: Cola auftragen und einwirken lassen

Gießen Sie nun großzügig Cola auf die rostigen Flächen Ihres Autos. Achten Sie darauf, dass alle betroffenen Bereiche gleichmäßig damit bedeckt sind. Lassen Sie die Flüssigkeit anschließend für mehrere Stunden einwirken, damit die Phosphorsäure den Rost auflösen kann. Je länger Sie die Cola einwirken lassen, desto effektiver lassen sich die Rostflecken entfernen.

Dritter Schritt: Rost entfernen und abspülen

Nachdem die Cola ausreichend Zeit hatte, den Rost zu lösen, können Sie mit einer Bürste oder einem Tuch die gelösten Partikel abreiben. Arbeiten Sie gründlich, um alle Rückstände zu entfernen. Sobald der Rost entfernt ist, spülen Sie die Fläche gründlich mit Wasser ab, um die klebrigen Rückstände des Erfrischungsgetränks zu entfernen.

Konzeptautos der Extreme: Zehn spektakuläre Einzelstücke, die nie in Serie gingen Fotostrecke ansehen

Vierter Schritt: Trocknen und Nachbehandlung

Abschließend ist es wichtig, die behandelte Fläche gründlich zu trocknen. Verwenden Sie ein sauberes Tuch oder lassen Sie die Fläche an der Luft trocknen. Um die Wirkung der Cola zu verstärken und die behandelte Stelle zu schützen, können Sie anschließend eine Schutzschicht aus Wachs oder Rostschutzmittel auftragen.

5 Tipps, die verhindern, dass Ihr Auto rostet: 1. Regelmäßige Reinigung: Halten Sie Ihr Auto sauber. Insbesondere im Winter, wenn Streusalz den Rostprozess beschleunigt, sollten Sie gut gerüstet sein. Waschen und reinigen Sie Ihr Fahrzeug regelmäßig, um Schmutz, Salz und Feuchtigkeit zu entfernen. 2. Rostschutzmittel: Verwenden Sie Rostschutzmittel, um empfindliche Metallteile zu schützen. Tragen Sie es auf Stellen auf, die besonders anfällig für Rostbildung sind, wie z. B. die Unterseite des Autos. 3. Lackpflege: Halten Sie den Lack Ihres Autos in gutem Zustand, um die darunterliegenden Metallteile zu schützen. Verwenden Sie regelmäßig Autowachs, um eine schützende Schicht aufzutragen. 4. Korrosionsschutz: Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Auto Spuren von Korrosion oder Rost aufweist. Bei ersten Anzeichen behandeln Sie die betroffenen Stellen sofort, um eine Ausbreitung zu verhindern. 5. Parken Sie trocken: Wenn möglich, stellen Sie Ihr Auto in einer trockenen Garage oder an einem überdachten Parkplatz ab, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.

*Dieser Artikel (Text und Bild) wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell genutzt, das Informationen aus ausgewählten Quellen verarbeitet. Auswahl der Quellen und Sprachmodellanfragen sowie finale Bearbeitung: Clara Kistner