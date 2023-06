Auto ruckelt während der Fahrt: Nicht immer ein Fall für die Werkstatt

Von: Simon Mones

Wenn das Auto während der Fahrt ruckelt, kann das eine Vielzahl an Ursachen haben. Doch nicht jede erfordert auch zwangsweise einen Besuch in der Werkstatt.

Wenn mit dem Auto etwas nicht stimmt, äußert sich das oft deutlich. So kann etwa verschmutztes Kühlwasser auf einen drohenden Motorschaden hinweisen. Quietschende Bremsen deuteten ebenfalls auf ein Problem mit dem Auto hin. Dass ein Ruckeln während der Fahrt kein gutes Zeichen ist, liegt daher nahe. Doch woher kommt es und wie lässt es sich beheben?

Ruckelt das Auto während der Fahrt, muss sich dahinter nicht immer ein technisches Problem verbergen, mit dem man gleich in die Werkstatt muss. Bei einem Auto mit Handschaltung kann es etwa dran liegen, dass man sich beim Anfahren im falschen Gang befindet. Auch das Überspringen von Gängen oder zu wenig Gas können beim Fahrzeug das Problem auslösen. Als Erstes sollten Sie daher den Gang prüfen und ausreichend Gas geben. Neben dem falschen Gang kann auch eine verschlissene oder verzogene Kupplungsscheibe das Auto ruckeln lassen. Ein Fall für die Werkstatt!

Probleme mit dem Einspritzsystem erfordern Werkstattbesuch

Ein weiterer möglicher Auslöser für das Ruckeln kann ein Defekt im Kraftstoffsystem sein. Ist die Kraftstoffpumpe beschädigt oder der Kraftstofffilter verschmutzt, kann zu wenig Sprit in die Einspritzanlage gelangen. Auch in diesem Fall lässt sich ein Besuch in der Werkstatt nicht vermeiden, da für die Reparatur moderner Einspritzsysteme spezielle Diagnosegeräte benötigt werden.

Wenn das Auto ruckelt, kann das harmlose Gründe haben. Manchmal ist das Problem aber auch größer. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Das gilt auch bei einem weiteren möglichen Verursacher: dem Vergaser. Ist dieser falsch eingestellt, kann sich das ebenfalls durch ruckeliges Fahren äußern. Um Langzeitschäden am Motor zu vermeiden, muss der Vergaser daher professionell eingestellt werden. Möglich sind aber auch elektronische Probleme. So könnte etwa die Motorsteuerung beschädigt sein. Ein Software-Update durch die Werkstatt könnte das Ruckeln daher beseitigen.

Zündkerzen können Auto ruckeln lassen

Bei einem Benziner kann es sich auch um Defekte in der Zündanlage handeln. Infrage kommen defekte Zündkerzen, Zündspulen, Zündkabel oder Feuchtigkeit in der Zündanlage. Ist das Auto bereits etwas älter, kann das Ruckeln durch oxidierte Zündkerzen hervorgerufen werden. Mit Kontaktspray lassen sich die Zündkontakte reinigen und das Problem im Handumdrehen lösen.

Die Zündanlage ist insbesondere dann ein Kandidat, wenn das Ruckeln auch im Leerlauf auftritt. Mögliche Auslöser sind kaputte Zündkabel oder Zündspulen. Eine zeitnahe Reparatur ist ratsam, um möglichen Folgeschäden vorzubeugen.

Kälte und Frost kommen ebenfalls als Auslöser infrage – insbesondere beim Starten. So kann der kalte Motor wegen Feuchtigkeit in der Zündanlage – diese bildet sich bei Regen oder Nebel – vorübergehend ruckeln. Ist die Betriebstemperatur erreicht, sollte auch das Ruckeln verschwinden.