Auto an Freunde verleihen: Warum Experten zu einem Vertrag raten

Von: Sebastian Oppenheimer

Experten raten, das eigene Auto nicht ohne entsprechenden Vertrag privat zu verleihen. Denn sollte es zu einem Unfall kommen, droht Streit um die Reparaturkosten.

Es ist eine Situation, die wohl viele schon erlebt haben: Das eigene Auto ist kaputt, doch man braucht dringend einen fahrbaren Untersatz, weil man beispielsweise zu einem wichtigen Termin muss. Theoretisch könnte man nun bei einem professionellen Verleiher einen Wagen mieten – doch das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Die schnelle Lösung ist, sich das Fahrzeug von jemandem aus dem Freundeskreis oder vom Nachbarn zu leihen. In der Regel geht dabei alles glatt – doch was, wenn mit dem geliehenen Auto ein Unfall passiert?

Fahrzeug privat verleihen: Bei einem Unfall kann dem Besitzer eine Strafe drohen

Wer sein Auto privat verleiht, sollte auf jeden Fall seinen Versicherungsschutz überprüfen. Denn: Wurde bei der Versicherung ein Fahrerkreis festgelegt, dann muss der zusätzliche Fahrer vor dem Ausleihen der Versicherung gemeldet werden, erklärt Experte Peter Schnitzler von der ERGO-Versicherung. Sollte es mit einem nicht gemeldeten Fahrer zu einem Unfall kommen, droht dem Besitzer des Wagens eine Strafe.

Ein Leihvertrag kann Streit um die Reparaturkosten vermeiden, wenn es zu einem Unfall kommt. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Unfall mit privat geliehenem Fahrzeug: Schäden des Unfallgegners übernimmt die Haftpflichtversicherung

Für die Schäden des Unfallgegners kommt in so einem Fall trotzdem die Kfz-Haftpflichtversicherung auf – es erfolgt jedoch eine Rückstufung der Schadenfreiheitsklasse. Sollte eine Vollkaskoversicherung vorhanden sein, kommt diese laut Kfz. Und es folgt ebenfalls eine Rückstufung in der Schadenfreiheitsklasse. Die Folge ist ein höherer Versicherungsbeitrag. Wer keine Kaskoversicherung abgeschlossen hat, muss eventuelle Reparaturen am eigenen Wagen aus eigener Tasche bezahlen.

Auto privat verleihen: Experten raten zu entsprechendem Vertrag

Der Rat der Versicherungsexperten lautet deshalb, einen sogenannten Leihvertrag mit dem Ausleiher abzuschließen. Darin können die Details der Leihe festgelegt werden – zum Beispiel, wer bei einem Unfall die Kosten übernimmt. Aber auch andere Fragen, etwa, ob der Wagen vollgetankt wieder zurückgegeben werden muss, lassen sich darin regeln. Entsprechende Musterformulare kann man sich als PDF-Dokument auf den Webseiten von Automobilclubs herunterladen.

Wichtig auch: Der Verleiher sollte sich unbedingt den Führerschein des Entleihers zeigen lassen. Auch, wenn es sich um einen engen Freund oder Verwandten handelt, erklärt der Auto-Club Europa (ACE). Denn sollte der Entleiher keine gültige Fahrerlaubnis besitzen, kann sich der Verleiher dadurch strafbar machen.