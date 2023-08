Rückreise-Welle: Lohnt sich das Abfahren von der Autobahn bei einem Stau?

Von: Sebastian Oppenheimer

Mit dem Ferienende startet die Rückreisewelle – und es kommt zu langen Staus. Doch: Ist es immer empfehlenswert, gleich von der Autobahn abzufahren?

Wenn sich der Urlaub dem Ende nähert, dann steigt bei den meisten der Stresspegel schon wieder leicht an. Denn während man sich auf der Hinfahrt noch auf schöne Ferien gefreut hatte, steht nun oft eine lange Rückfahrt an, bevor es wieder an den Arbeitsplatz oder in die Schule geht. In einen Stau will man daher tunlichst nicht geraten. Aber: Lohnt es sich, auf kleinere Straßen auszuweichen und einen Umweg in Kauf zu nehmen?

Stau vermeiden: Möglichst nicht zu den Stoßzeiten unterwegs sein

Der wohl simpelste Tipp, um nicht in einen Stau zu geraten: Die Stoßzeiten meiden. Laut ADAC kommt es Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu den meisten Staus. Wenn die Möglichkeit besteht, empfiehlt es sich, auf einen anderen Wochentag auszuweichen. Dem Automobilclub zufolge sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag die am besten geeigneten Wochentage. Auch eine Nachtfahrt kann laut TÜV Nord das Staurisiko reduzieren. Das Problem: Nicht jeder ist so flexibel.

Vollsperrung auf der Autobahn: Unfallstelle großräumig umfahren

Wenn ein Stau droht, kann sich die Abfahrt von der Autobahn im Reiseverkehr unter Umständen auszahlen – speziell bei Unfällen. Handelt es sich um eine Vollsperrung, sollten Autofahrer dem ADAC zufolge unbedingt versuchen, die Unfallstelle möglichst großräumig zu umfahren – denn Vollsperrungen können oft viele Stunden bestehen bleiben. Weil aber gerade bei längeren Sperrungen auch die Ausweichrouten schnell überlastet sind, kann sich das weiträumige Umfahren auszahlen.

Stauforscher Michael Schreckenberg zufolge lohnt es sich aber in der Regel nicht, von der Autobahn abzufahren, wie er gegenüber dem MDR erklärte. Lediglich, wenn eine gut ausgebaute Alternative vorhanden sei – wie etwa eine andere Autobahn – könne es sich auszahlen. Fahre man dagegen über kleinere Straßen, müsse man oft eine deutlich längere Strecke zurücklegen – so könne man am Ende länger unterwegs sein, und verbrauche zudem mehr Sprit.

Stau umfahren: Navi oder Apps leisten Hilfestellung

Erleichtern kann die Entscheidung für eine Alternativroute, ein Navi mit Echtzeit-Verkehrsinformationen beziehungsweise ein Smartphone mit Apps wie etwa Google Maps. Damit steigen die Chancen auf dem Umweg reibungslos durchzukommen deutlich. Gar nichts bringt es dagegen, in einem Stau permanent die Fahrspuren zu wechseln. Dadurch steigt auch noch die Gefahr, dass die Rettungsgasse blockiert wird.