Autofahren im Urlaub: In Osteuropa ist es besonders tödlich

In Rumänien gab es 2022 die meisten Verkehrstoten in der EU. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

2022 gab es in der EU wieder mehr Verkehrstote als noch im Vorjahr. In Osteuropa verloren besonders viele Menschen ihr Leben.

Mehr zum Thema Autofahren im Urlaub: In Osteuropa ist es besonders gefährlich

Endlich Urlaub! Für viele Deutsche heißt das ab zum Flughafen und ab in die Sonne. Es gibt aber auch einige, die sich mit dem eigenen Auto auf den Weg machen. Je nach Reiseziel sollte man sich darüber informieren, ob eine Maut anfällt. Und auch mit den lokalen Verkehrsregeln sollte man sich vorher vertraut machen.

Denn nicht überall ist Autofahren so sicher wie in Deutschland. Besonders in Osteuropa ist Vorsicht im Straßenverkehr gefragt. In welchen Ländern der Straßenverkehr am sichersten respektive unsichersten ist, erfahren Sie bei 24auto.de.