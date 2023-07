Autofahrern droht Bußgeld fürs Lüften: Fenster offen lassen ist strafbar

Ein Strafzettel wird hinter den Scheibenwischer eines Pkw geklemmt. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Autofahrern in Deutschland droht ein Bußgeld, wenn sie ein Fenster offen lassen. Wer noch mehr vergisst, kann sogar sein Fahrzeug temporär verlieren.

Hamm - An heißen Tagen das Fahrzeug lüften und Fenster offen lassen ist strafbar. Ein Rentner in Rosenheim stellte sein Auto in der Innenstadt ab, um einige Erledigungen zu tätigen. Als er zurück kam, entdeckte er einen Strafzettel auf der Windschutzscheibe seines Fahrzeugs. Das Bußgeld betrug 15 Euro, wie wa.de berichtet.

Mehr zum Thema Bußgeld, weil Fenster offen gelassen: Fahrzeug kann sogar abgeschleppt werden

In der Straßenverkehrsordnung ist der Sachverhalt klar geregelt. Wer sein Fahrzeug abstellt, muss es so weit wie möglich diebessicher abriegeln. Bedeutet zugleich: Fenster schließen, Fahrzeug abschließen und Autoschlüssel mitnehmen. Wer einige dieser Punkte vergisst, droht in NRW und ganz Deutschland gar sein Fahrzeug temporär zu verlieren. Drastischer geht Österreich ab 2024 vor. Dort werden Fahrzeuge von Rasern versteigert.