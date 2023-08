Bei Auslandsreise an internationalen Führerschein denken

Wer hier mit dem Wohnmobil fahren will, braucht einen internationalen Führerschein: Alaska zählt zu den US-Bundesstaaten, wo das Zusatzdokument Pflicht ist. © Chris Melzer/dpa-tmn

Im Urlaub mit dem Mietwagen unterwegs sein - das ist in einigen Ländern nicht ohne internationalen Führerschein möglich. Wie kommt man an diesen heran?

Berlin - Urlauber und Geschäftsreisende, die in bestimmten Ländern mit dem Auto mobil sein möchten, sollten sich frühzeitig um einen internationalen Führerschein kümmern.

In Ländern wie Thailand, Argentinien oder Südafrika ist das Fahren für Menschen aus Deutschland nämlich nur mit dem Dokument erlaubt. Auch für die USA ist das Dokument laut Auswärtigem Amt ratsam, in einigen US-Bundesstaaten sei er sogar Pflicht.

Wo es ihn gibt

Der internationale Führerschein kann im Landrats- oder Bürgeramt am Wohnsitz beantragt werden, informiert der Auto Club Europa (ACE). Es sei wichtig, sich vorab über die Antragsvoraussetzungen schlau zu machen, da sie je nach Bundesland variieren könnten. Die Kosten bewegen sich im Rahmen von 15 bis 20 Euro.

Voraussetzung für die Beantragung sind neben einem gültigen nationalen Führerschein auch ein biometrisches Passfoto und ein gültiger Personalausweis oder Reisepass. Das Antragsformular hat man beim Termin im Amt am besten bereits ausgefüllt. Mitunter geht die Beantragung komplett online, dann wird das Dokument zugeschickt.

In jedem Fall sollte man sich rechtzeitig vor der Reise über die Modalitäten im Urlaubsland informieren - etwa in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes - und sich dann im Zweifel mit genügend Vorlauf um den internationalen Führerschein bemühen.

Schnell geht der Antrag nur mit Kartenführerschein

Dabei ist zu beachten: Besitzt man schon einen neueren EU-Führerschein im Scheckkartenformat, kann der internationale Führerschein laut ACE gleich bei der Beantragung mitgenommen werden. Für Inhaber eines alten Papier-Führerscheins gilt jedoch: Sie müssen den zunächst gegen den EU-Führerschein tauschen, weil sie sonst das internationale Dokument nicht bekommen. In so einem Fall kann das ganze Prozedere einige Wochen in Anspruch nehmen.

Gültig ist ein internationaler Führerschein für drei Jahre. Achtung: Er ist ein Zusatzdokument und damit immer nur in Verbindung mit dem normalen Kartenführerschein gültig.

Gut zu wissen: Innerhalb Europas reicht der normale Führerschein in aller Regel aus. In Moldau, Albanien und Russland ist es laut ADAC aber empfehlenswert, einen internationalen dabei zu haben. dpa