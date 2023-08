Blackbox im Auto: Ab 2024 wird sie Pflicht – Was heißt das für Autofahrer?

Aufzeichnung von Unfalldaten

+ © Panthermedia/Imago Ausgelesen werden soll die Auto-Blackbox nur von Unfall-Experten und auf Anordnung eines Richters oder der Staatsanwaltschaft. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sebastian Oppenheimer schließen

Weitere schließen

Ab Juli 2024 wird in Neuwagen eine Blackbox Pflicht. Doch: Wofür genau ist sie gut? Und: Was bedeutet das für Autofahrer?

Nach einem Autounfall gibt es oft Diskussionen: Wer war nun schuld? Nicht immer ist die Lage klar, nicht immer sagen die Beteiligten die Wahrheit. Vor allem ohne Zeugen wird es im Nachhinein häufig schwer, die Situation zu rekonstruieren und die Schuldfrage zu klären. Leichter könnte die Klärung von strittigen Unfällen vor Gericht ab 7. Juli 2024 werden: Dann wird ein sogenannter Event Data Recorder (EDR) in Neuwagen Pflicht. 24auto.de erklärt, was es mit der Auto-Blackbox auf sich hat.

In Flugzeugen sind solche Blackboxes (auch Flugschreiber genannt) seit Jahrzehnten Standard. Ganz ähnlich sind auch die EDRs in Autos konzipiert: Sie sollen bei der Unfallrekonstruktion einen entscheidenden Beitrag leisten. Immer wieder werden in Fahrzeugen neue Sicherheitssysteme Pflicht. Seit dem Jahr 2018 wird beispielsweise der sogenannte eCall in der EU in Neufahrzeugen verbaut.