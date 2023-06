Blaulicht ohne Martinshorn: Was passiert ist und wie Sie sich richtig verhalten

Teilen

Blaulicht und ein lautes Martinshorn, keine Seltenheit im Straßenverkehr, besonders in der Stadt, aber Blaulicht ohne Ton? Erfahren Sie, was nun zu tun ist.

Wer sich bei Blaulicht vorsichtshalber schonmal die Ohren zuhält, war sicher das ein oder andere Mal verwundert, als dieses ausblieb. Schnell aber leise schlängelt sich dann ein Krankenwagen, Polizeiauto oder die Feuerwehr durch den Straßenverkehr. Aber das Einschalten des Martinshorns wurde hier nicht lediglich vom Einsatzteam vergessen, sondern beabsichtigt ausgelassen. Mit oder ohne Ton zu fahren, basiert nämlich auf der Art des Einsatzes.

Wenn sich Ihnen im Straßenverkehr ein Fahrzeug mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn nähert, wissen Sie hoffentlich sofort, wie Sie sich richtig verhalten müssen. Beiseite fahren und Platz machen, denn es geht um Leben und Tod. Ob Feuerwehr, Polizei oder Krankenwagen, wer mit dieser aufmerksamkeitserregenden Kombination unterwegs ist, muss schnellstens durch. Wer nicht ausweicht, wo es möglich wäre und so die Rettungskräfte in ihrem Einsatz behindert, macht sich strafbar. Das kann eine saftige Geldstrafe bedeuten.

Diese Regelung wird in Paragraf § 38 (1) geregelt, der auf der Straßenverkehrsordnung (StVO) basiert und Einsatzfahrzeugen mit Martinshorn und Blaulicht ein sogenanntes Wegerecht einräumt.

Dabei gilt: „Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn darf nur verwendet werden, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten.“

Wenn Sie ein Einsatzwagen mit eingeschaltetem Blaulicht, aber ohne zugehöriges Martinshorn im Straßenverkehr entdecken, geht es nicht um lebensrettende Einsätze. Das Blaulicht soll lediglich davor warnen, dass auch diese Fahrzeuge beispielsweise rote Ampeln ignorieren oder entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße fahren dürfen und sich gegebenenfalls entgegen der eigentlich herrschenden Verkehrsregeln verhalten. Sie müssen daraufhin allerdings nicht ausweichen und direkt auf die Seite fahren, sondern können vorsichtig aber wie gehabt weiterfahren.

Denn diese Einsatzfahrzeuge genießen nicht das oben genannte Wegerecht, sondern nur die in Paragraf § 35 der StVO geregelten Sonderrechte. Sie sind also durch das Blaulicht als deutliches Warnsignal von einigen Regelungen der Straßenverkehrsordnung befreit, müssen aber trotzdem nicht unter allen Umständen von den restlichen Verkehrsteilnehmern durchgelassen werden.

Gelbes Blinklicht in Sicht - wer muss weichen?

Aber auch die Müllabfuhr, diverse Abschleppdienste, sowie einige Baufahrzeuge oder Schwerlasttransporter mit Überbreite nutzen an ihren Fahrzeugen angebrachte Blinklichter. Diese sind dann in der Regel orange und dienen lediglich dem Vorwarnen der anderen Verkehrsteilnehmer. Hier muss natürlich nicht ausgewichen werden und auch an die Straßenverkehrsordnung sind diese Fahrzeuge und ihre Fahrer regulär gebunden.