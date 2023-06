Hände weg vom Lenkrad: BMW 5er fährt bis Tempo 130 teilautonom

Von: Simon Mones

Im Oktober 2023 kommt der neuen 5er und der darf teilautonom über die Autobahn fahren. Mit bis zu 130 km/h. Das KBA gab dafür grünes Licht.

Seit dem Jahreswechsel dürfen Autos in Deutschland mit bis zu 130 km/h autonom über die Autobahn fahren. Zumindest in der Theorie, denn kein Auto war bisher dazu in der Lage. Die Entwickler bissen sich an Tempo 120 die Zähne aus. Doch BMW ist es gelungen – zumindest teilweise. Die Münchner haben daher als erster Autobauer in Deutschland die Erlaubnis für teilautomatisiertes Fahren mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h bekommen.

Vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat BMW die entsprechende Ausnahmegenehmigung für den Autobahnassistenten bekommen. Der Fahrassistent soll erstmals im kommenden 5er angeboten werden, der im Oktober 2023 auf den Markt kommt. Der Fahrer darf dann die Hände länger vom Lenkrad nehmen als bislang.

Aktiver Spurwechsel durch Blick in der Außenspiegel

Das alleine reicht BMW aber noch nicht. Die Münchner warten noch mit einer Weltneuheit auf. Das System verfügt nämlich über einen aktiven Spurwechsel mit Blick-Bestätigung. Dieser kann zwischen 60 und 180 km/h genutzt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen überholt der Fahrassistent sogar selbstständig. Ein Griff zum Blinker ist nicht notwendig, stattdessen reicht ein Blick in den Außenspiegel.

Der 5er BMW darf erstmals bis 130 km/h teilautonom fahren. © Daniel Kraus/BMW

Der Autobahnassistent von BMW, der neben Lenkaufgaben auch die Geschwindigkeits- und Abstandsregelung beim Fahren mit bis zu 130 km/h übernimmt, ist in Kanada und den USA bereits verfügbar. Dort kann er beispielsweise auch im 7er benutzt werden.

7er soll bis Ende des Jahres Level 3 erreichen

Bei dem Autobahnassistenten handelt es sich um ein „Level 2 Hands-off System“, wie das KBA auf Anfrage von heise.de erklärte. Der Fahrer behält also wie bei Teslas Autopilot und Fulll Self-Driving die Verantwortung und muss jederzeit sofort eingreifen können, wenn es notwendig ist.

Somit bleibt Mercedes auch weiterhin der einzige Hersteller, der in Deutschland Modelle mit autonomen Fahren auf Level 3 anbietet. Bis zum Jahresende möchte BMW mit dem 7er aber auch hier zur Konkurrenz aus Stuttgart aufschließen.