„Ich hoffe, das ist ein Witz”: Netz lacht über BMW-Studie auf der CES

Auf der CES hat BMW mit der Studie i Vision Dee einen Blick in die Zukunft geworfen. Doch das polarisierende Retro-Design ruft im Netz vor allem Spott hervor.

Genf, Paris, Detroit: Lange Zeit schaute die automobile Welt auf diese Metropolen, wenn dort eine Messe stattfand. Doch seit Autos immer mehr zu rollenden Computern werden – inzwischen zumeist auch elektrisch angetrieben – gewinnt die Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas zunehmend an Bedeutung. Auch der Münchner Autobauer BMW hatte dort nun seinen großen Auftritt und präsentierte die Studie i Vision Dee, die einen Vorausblick auf die sogenannte „Neue Klasse“ geben soll, die Mitte des Jahrzehnts an den Start gehen soll. Das Design der Münchner ist bereits seit längerem umstritten – unter anderem wegen der „Riesen-Niere“. Und auch diesmal fiel das Echo in den sozialen Medien gewaltig aus – allerdings nicht im positiven Sinn.

Keine Frage: Die Chancen auf Serienfertigung der retro-futuristischen Limousine i Vision Dee gehen Richtung Null – was natürlich vor allem mit einem speziellen Show-Feature zu tun hat: Der Außenlack verfügt über eine Farbwechselfunktion. Insgesamt 32 Töne lassen sich mithilfe der verwendeten E-Ink-Technologie darstellen.

Allerdings geben solche Konzeptfahrzeuge zumeist einen Ausblick auf die Design-Zukunft eines Autobauers – und genau das scheint vielen Fans der Marke Angst zu machen, wie die Kommentare zu den zahlreichen Instagram-Posts von BMW zu der Studie zeigen:

„Das war’s – ich kauf’ mir einen Benz.“

„Ich hoffe, das ist ein Witz.”

„Das Ende ist nah.“

„Ernsthaft: Feuert das gesamte Design-Team!“

„Wenn das die Zukunft ist, möchte ich in der Vergangenheit leben.“

„Und ich dachte, es kann nicht mehr schlimmer werden als beim iX.“

„Das macht mir Angst davor, wie Autos in einigen Jahren aussehen werden.“

Der Wandel im Design von BMW ist schon seit längerem umstritten: Erst schockierte die Riesen-Niere im Hochformat bei M3 und M4 die Fans, dann das kühle Design von Elektroautos wie dem iX. Auch die IAA-Studie i Vision Circular von 2021 löste in den sozialen Medien größtenteils Entsetzen aus. Beim Autobauer ist man sich der Kritik indes bewusst, dennoch verkündete der Design-Chef Domagoj Dukec schon vor einiger Zeit, nicht davon abrücken zu wollen.

Wer übrigens schon einmal in Las Vegas war, weiß, dass die Glücksspiel-Metropole eine Art Motto hat: „What happens in Vegas, stays in Vegas“ – „Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas.“ Im Falle der BMW-Studie wird das allerdings wohl nicht der Fall sein – ganz offensichtlich zum Leidwesen vieler Marken-Fans. Denn positive Kommentare unter den BMW-Insta-Posts zum „Dee“ muss man tatsächlich mit der Lupe suchen.