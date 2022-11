BMW startet Serienproduktion des iX1

BMW will schon bald seinen Kompaktklasse-Stromer iX1 in den Handel bringen. Die Serienproduktion hat bereits gestartet. © Sina Schuldt/dpa

BMW treibt die Elektrifizierung seiner Flotte voran. So geht das kompakte E-SUV iX1 nun in Serie. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Exemplare in den Handel kommen.

Regensburg - Der Autobauer BMW hat die Produktiondes vollelektrischen iX1 im Werk Regensburg gestartet und bietetdamit jetzt auch ein volumenstarkes Modell als reines Elektrofahrzeugan.

Der kompakte Elektro-SUV soll noch dieses Jahr bei den Händlernstehen. Der Konzern hat in diesem Jahr bis Ende September 1,75Millionen Autos ausgeliefert, darunter 120.000 Stromer, und erhofftsich von dem iX1 einen „Impuls für den beschleunigten Hochlauf derElektromobilität“.

Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic sagte: „Schon 2024 wirdmindestens jeder dritte BMW aus unseren bayerischen Werken einElektroauto sein.“ Das Batterieauto BMW iX1 wird in Regensburg aufderselben Montagelinie gebaut wie die Verbrenner und derPlug-in-Hybrid. Die Hochvoltbatterie für den iX1 wird ebenfalls inRegensburg gebaut. Regensburg ist das „Leitwerk Kompaktklasse“ beiBMW und beschäftigt rund 9000 Mitarbeiter. dpa