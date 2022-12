Neuer BMW-Spot beim Super Bowl möglich: Twitter-Post macht Hoffnung

Von: Simon Mones

Teilen

Nach seiner Rolle als Zeus arbeitet Arnold Schwarzenegger erneut mit BMW zusammen und schlüpft in einen Motion-Caputre-Anzug. © Twitter (BMW)

BMW könnte auch 2023 beim Super Bowl werben. Ein Post Arnold Schwarzenegger auf Twitter legt dies nahe. Die Frage ist nur: Welche Rolle spielt der ominöse Dee?

Nach sieben Jahren Abstinenzschaltete BMW beim Super Bowl 56 erstmals wieder einen Werbespot. Dazu holten sich die Münchner mit Arnold Schwarzenegger, Salma Hayek und Ralf Möller ordentlich Starpower an Bord. Zwar war der Spot mit rund 13 Millionen Aufrufen auf dem YouTube-Channel von BMW USA (Stand 20. Dezember) kein Click-Hit, dennoch kam er gut an. Mancher Fan wünschte sich sogar eine Fortsetzung. Und die könnte 2023 kommen.

24auto.de weiß, wann BMW das Geheimnis um die Post mit Arnold Schwarzenegger lüftet.

Offiziell ist ein Werbespot im Rahmen des Super Bowl 57 noch nicht bestätigt, doch ein Post von BMW auf Twitter legt diese Vermutung nahe. Darin greift der bayrische Autobauer das weitverbreitete Format How it started/How ist‘s going (Wie es anfing/Wie es läuft) auf.