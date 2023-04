„Die Höhle der Löwen“ (VOX): Modul von PlugVan soll Transporter in ein Camping-Mobil verwandeln

Von: Sebastian Oppenheimer

Mit einem Modul, das aus jedem Transporter ein Camping-Mobil macht, will PlugVan die Investoren in der Sendung „Die Höhle der Löwen“ (VOX) überzeugen.

Bei der Urlaubsplanung gibt es jedes Jahr in vielen Familien heiße Diskussionen: Wo soll’s hingehen? Ans Meer oder in die Berge? Und auch über die Art der Unterkunft fällt die Einigung oft schwer. Zelten beispielsweise ist zumeist ziemlich günstig, allerdings auch nicht jedermanns Sache. Zumindest eine Ecke nobler ist beispielsweise ein Dachzelt – das unter anderem sogar von Porsche zu haben ist. Noch mehr Komfort bietet beispielsweise ein Campingmobil wie die Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo, ist aber deutlich teurer. Eine Art Kompromiss stellt die Lösung von PlugVan dar, mit der das Unternehmen die Investoren bei „Die Höhle der Löwen“ (VOX) überzeugen möchte.

„Die Höhle der Löwen“ (VOX): Modul von PlugVan soll Transporter in ein Camping-Mobil verwandeln

Die Idee der drei Gründer Jörg Kortmann (50), Florian Fey (45) und Max Müller (27): Mit einem Modul einen „normalen“ Transporter beziehungsweise Kastenwagen in ein Camping-Fahrzeug zu verwandeln. Besonderen Wert legten sie bei ihrer Entwicklung auf Einfachheit: In rund fünf Minuten soll das Camping-Modul in jedem gängigen Kastenwagen eingebaut sein – von nur einer Person. Bauliche Veränderungen am Fahrzeug sind angeblich nicht notwendig. Die PlugVan-Module beinhalten eine Liegefläche, Sitzgelegenheiten, Stauraum, eine höhenverstellbare Tischplatte und Küchenelemente mit integrierten Wasserleitungen.

Camping-Modul von PlugVan: Produkt lässt sich mieten oder kaufen

Praktisch: Falls der Transporter schon älter ist und einen teuren Schaden hat – beispielsweise am Motor – kann man das Modul einfach herausnehmen und in ein neues Fahrzeug einsetzen. Und die Transportfähigkeit des Kastenwagens bleibt ebenfalls erhalten: Hat man etwas Größeres zu transportieren, kommt das Modul heraus und das Transportgut hinein. Die Module von PlugVan lassen sich laut Website mieten (ab 49 Euro am Tag) oder auch kaufen: Wohnmodule beginnen bei knapp 16.500 Euro, ein ebenfalls erhältliches Büro-Modul startet bei knapp 14.400 Euro. Im vergangenen Jahr scheiterte ein Auto-Camping-Produkt bei DHDL: Das Dachzelt von Layzee bekam am Ende keinen Deal.

Camping-Modul von PlugVan: Gründer wünschen sich 350.000-Euro-Investment

Die Gründer von PlugVan wünschen sich von den Investoren ein Investment in Höhe von 350.000 Euro, dafür bieten sie 7,5 Prozent ihrer Firmenanteile. Mit dem Geld wollen die Gründer neue Vertriebswege erschließen und neue Versionen ihres Produkts weiterentwickeln – beispielsweise Werkstatt-, Kühl oder Office-Module. Ob der Deal klappt, erfahren Sie am Montagabend um 20.15 Uhr auf VOX oder auf RTL+ in der 13. Staffel von DHDL.