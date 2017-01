Chrysler stellt Minivan-Prototypen mit Schiebetüren vor

Futuristisch: Mit dem Minivan „Portal“ will Fiat-Chrysler bei jüngeren Autokäufern punkten.

Las Vegas - Chrysler hat es auf die jungen Kunden abgesehen: Mit dem Minivan „Portal“ mit Schiebetüren will der Konzern punkten.

+ Autotüren, einmal anders interpretiert. © AFP

Fiat Chrysler will mit einem ungewöhnlichen Minivan-Konzept jungere Generationen wieder für den Autokauf begeistern. Der italienisch-amerikanische Konzern stellte vor Beginn der Technik-Messe CES in Las Vegas am Dienstag den Prototypen „Portal“ vor. Er fällt vor allem damit auf, dass seine Türen sich nach links und rechts aufschieben, statt sich auf konventionelle Art zu öffnen.