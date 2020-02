Coronavirus: Erreger macht den Sprit billiger

Coronavirus: Der gefährliche Erreger beherrscht derzeit die Schlagzeilen weltweit und wirkt sich auch auf die Wirtschaft aus. Jetzt wird sogar der Sprit billiger.

Das gefährliche Coronavirus verbreitet sich weltweit.

verbreitet sich weltweit. Zu den Gesundheitsrisiken kommen wirtschaftliche Auswirkungen durch die Verbreitung des Virus.

Die aktuelle Reduzierung der Spritpreise steht ebenfalls mit dem Erreger in Verbindung.

München - Laut ADAC sinken aktuell die Spritpreise. Ein Liter Super E10 kostet im Bundesmittel 1,389 Euro und damit 0,5 Cent weniger als in der Vorwoche. Dieselkraftstoff verbilligte sich um 1,5 Cent auf durchschnittlich 1,233 Euro je Liter. Der Hauptgrund für den Rückgang sind sinkende Rohölnotierungen. Ein Barrel der Sorte Brent kostet aktuell rund 54 Dollar, das sind knapp vier Dollar weniger als vor einer Woche.

Auch interessant: Spritpreise: Darum kostet E10 jetzt fast so viel wie Super.

Coronavirus: Angst vor Verbreitung lässt den Ölpreis sinken

Mit den sinkenden Ölpreisen macht sich die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus* bemerkbar. Mehr als 80.000 Menschen weltweit sind mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert. Von den bisher 2.700 Toten starben die meisten in China. Panik ist aber immer ein schlechter Ratgeber. Stattdessen: Beachten Sie Ihr eigenes Verhalten. Nießen Sie nicht in die Hände, sondern in die Ellenbeuge. Waschen Sie Ihre Hände gründlich, empfohlen ist eine Dauer von 20 Sekunden, um Keime abzutöten. Und das Händeschütteln dürfen sie zunächst weglassen, dafür sollte aufgrund der aktuellen Lage jeder Verständnis haben.

Coronavirus: Auch die Autoindustrie ist betroffen

Auch die Autoindustrie bekommt die Angst vor dem Virus zu spüren*. Durch Lieferketten in Asien sind die Hersteller direkt betroffen. Einige von ihnen haben wegen des Virus bereits Werke in Asien und Europa vorübergehend geschlossen.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern stets die Spritpreise zu vergleichen. Auch der Tageszeitpunkt hat Auswirkungen auf den Preis: So tankt man nach einer aktuellen Auswertung des ADAC in der Regel am günstigsten zwischen 18 und 22 Uhr. Praktisch zum Preisvergleich sind Tank-Apps. Auch der ADAC bietet eine solche App namens "ADAC Spritpreise" an.

Lesen Sie auch: Warum Tanken an kleinen Straßen günstiger ist

Tipps für den Sparfuchs im Autofahrer Zur Fotostrecke

Arne Roller

*tz.de und merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital Redaktionsnetzwerkes

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa