"Corsa-Kannibalen": Diebesbande klaut reihenweise ein bestimmtes Autoteil

Eine neue Verbrechenswelle rollt über Corsa-Besitzer hinweg. Unbekannte nehmen die Autos in wenigen Minuten auseinander. Sieben Opfer gibt es bereits.

Wie die Heuschrecken fallen sie über unschuldige Autos her. Wenn sie fertig sind, ist nicht nur die Seitenscheibe eingeschlagen, sondern auch die Motorhaube samt Scheinwerfer verschwunden.

Die "Corsa-Kannibalen" machen England unsicher

Das sind die die "Corsa-Kannibalen", wie die britische "Sun" die neueste Verbrechergang in Birmingham nennt. Ziel der "Kannibalen" seien bisher sieben Vauxhall Corsa geworden, die britische Version von Opel.

Seit fünf Jahren hunderte Modelle geplündert

Sieben Fällen seien in Birmingham bisher bekannt, aber die Verbrechenswelle soll noch weiter zurückreichen. Seit 2013 seien bereits über 500 Corsa-Modelle geplündert worden. Dabei bräuchten die Diebe nur etwa zehn Minuten, um die Motorhaube und Scheinwerfer zu demontieren.

Warum ausgerechnet Corsa-Besitzer betroffen sind, ist bislang nicht bekannt. Die britische Polizei rät, so zu parken, dass Diebe nicht an die Motorhaube kommen können. Wär eine Garage hat, solle sein Auto dort abstellen. Ansonsten empfiehlt die Polizei so nach wie möglich an Mauern zu parken. Zudem sollten Besitzer regelmäßig nach ihrem Auto sehen.

anb