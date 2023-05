Tanken in Österreich, Italien oder Spanien: Sprit in Urlaubsländern oft günstiger

Von: Simon Mones

Bei den Spritpreisen in Europa gibt es große Unterschiede. Während Diesel und Benzin in Deutschland und Skandinavien teuer sind, können Autofahrer in vielen Urlaubsländern sehr günstig tanken.

Wenn die Tankanzeige im Auto aufleuchtet, sollte man zeitnah eine Tankstelle aufsuchen. Je nach Tageszeit kann das jedoch ein teurer Spaß werden. Zudem sind im europäischen Vergleich die hiesigen Spritpreise mit am höchsten. Beim Diesel liegen Frankreich, Italien, Schweden, Finnland und Belgien vor Deutschland, wie eine Auswertung des ADAC zeigt (Stand 4. Mai 2023). Und auch in der Schweiz bleibt das Tanken laut den Daten des Touring Club Schweiz teuer als hierzulande.

Schweiz ist für Dieselfahrer ein teures Pflaster

Am tiefsten müssen Autofahrer jedoch in der Schweiz in die Tasche greifen. Dort kostet Diesel laut dem ADAC 1,98 Euro. Es folgt Finnland mit 1,98 Euro. In Schweden werden 1,86 Euro fällig. In Frankreich kostet der Liter Diesel 1,72 Euro. Dicht dahinter kommt Italien (1,71 Euro) und Belgien (1,69 Euro). Deutschland folgt mit einem Durchschnittspreis von 1,62 Euro.

In einigen Urlaubsländer tanken Autofahrer günstiger als in Deutschland. Längst aber nicht mehr in allen. © A. Pérez Meca/dpa

Doch es geht auch deutlich günstiger. In den Niederlanden und Österreich etwa kostet Diesel nur 1,53 Euro. In Polen, Luxemburg und Tschechien zahlen Autofahrer 1,40 Euro. Für Autofahrer, die an der Grenze wohnen, kann sich die Fahrt in die deutschen Nachbarstaaten also durchaus lohnen. Wer jedoch Kraftstoff mitnehmen will, sollte sich vorher informieren, welche Regeln gelten. Am günstigsten tanken lässt es sich auf Malta. Lediglich 1,21 Euro kostet Diesel in dem Inselstaat.

Land Dieselpreis in Euro Malta 1,21 Bulgarien 1,30 Polen 1,40 Luxemburg 1,40 Tschechien 1,40 Slowenien 1,45 Zypern 1,45 Portugal 1,45 Spanien 1,46 Kroatien 1,48 Niederlande 1,53 Österreich 1,53 Griechenland 1,60 Dänemark 1,60 Deutschland 1,62 Belgien 1,69 Italien 1,71 Frankreich 1,72 Schweden 1,86 Finnland 1,87 Schweiz 1,98

Super in Bulgarien und Malta am günstigsten

Bei Benzin hat Dänemark die Nase vorne. Satte 1,98 Euro kostet der Liter Super dort. Es folgen Frankreich (1,91 Euro), Griechenland (1,88 Euro), die Schweiz (1,87 Euro) und Italien (1,86 Euro). Zum Vergleich in Deutschland liegt der Preis für den Liter Super laut dem ADAC derzeit bei 1,79 Euro.

Land Superpreis in Euro Bulgarien 1,30 Malta 1,34 Slowenien 1,41 Zypern 1,43 Polen 1,45 Kroatien 1,47 Luxemburg 1,57 Österreich 1,58 Tschechien 1,59 Spanien 1,62 Portugal 1,66 Belgien 1,71 Schweden 1,73 Niederlande 1,82 Deutschland 1,85 Italien 1,86 Schweiz 1,87 Griechenland 1,88 Frakreich 1,91 Finnland 1,97 Dänemark 1,98

Etwas günstiger tankt es sich da in einem der Lieblingsurlaubsländer der Deutschen: Spanien. Hier kostet der Liter Super derzeit im Durchschnitt 1,62 Euro. In Österreich wird 1,58 Euro pro Liter fällig. In Kroatien zahlen Autofahrer 1,47 Euro. Auf Malta sogar nur 1,34 Euro. Am günstigsten tankt es sich jedoch in Bulgarien, hier kostet Benzin laut dem Statistischen Bundesamt (Stand 1. Mai) grade einmal 1,30 Euro.

Allerdings betont der ADAC, dass die Datenbasis der Länder sehr unterschiedlich ist und es bei der Preismeldung zu großen Verzögerungen kommen kann. „Die abgebildeten Preise sind daher als Größenordnung zu verstehen und nicht 1:1 mit den Spritpreisen in Deutschland vergleichbar. Zudem gibt es auch im Ausland zum Teil starke regionale Unterschiede.“