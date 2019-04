Diesel-Neuwagen wieder beliebter: Händler gewähren ordentlich Rabatt

Wer aktuell nach einem neuen Auto sucht, kann richtig sparen. Vor allem bei VW steigt der Absatz an Dieselfahrzeugen. Das zeigt der aktuelle CAR-Rabatt-Index.

Ist der Dieselskandal schon vergessen? Offenbar schon, wenn man nach den Verkaufszahlen von Diesel-Neuwagen geht. Der aktuelle CAR-Rabatt-Index zeigt, dass der Anteil solcher Autos in den vergangenen sechs Monaten wieder spürbar steigt.

Trotz Dieselskandal steigt Absatz von Diesel-Autos wieder

Von den Verkäufen profitiert vor allem VW. Wie das Nachrichten-Portal Focus Online berichtet, konnten die Wolfsburger wieder mehr Diesel-Autos an Privatkunden verkaufen. Professor Ferdinand Dudenhöffer, der am CAR-Rabatt-Index mitarbeitet, erklärt sich den neuen Boom durch die Verkaufsprämien für Diesel.

Etwa 1.800 Euro würden VW-Händler bei den Modellen Golf und Tiguan gewähren. Den größten Rabatt bei den 30 meistverkauften Neuwagen gäbe es beim Renault Twingo – ganze 28,5 Prozent bekommen Käufer den Franzosen günstiger.

Lesen Sie auch: Welche Abgasnorm hat mein Diesel? So finden Sie es heraus.

Diesel und Benziner gibt es deutlich unter dem Listenpreis

Auch BMW-Käufer können einen deutlichen Rabatt einheimsen. 25,3 Prozent günstiger als der Listenpreis ist beispielsweise der BMW 320d Touring. Beim Ford Kuga sind es sogar 27,7 Prozent. Aber auch, wer sich einen Audi A3 35 TFSI Sportback kaufen will, kann von rund 12 Prozent Rabatt profitieren.

Dennoch müssen Diesel-Besitzer jederzeit damit rechnen, dass Städte sie mit Fahrverboten aussperren. In Stuttgart gilt unter anderem ein strenges Fahrverbot in der Innenstadt, von dem mittlerweile auch Anwohner betroffen sind. Verbote in anderen Städten sind momentan nicht zu befürchten, aber auch nicht endgültig vom Tisch.

Auch interessant: In diesen Städten gelten Fahrverbote für Diesel.