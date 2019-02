Dieser VW Bulli ist nicht wie jeder andere - erkennen Sie wieso?

Auf der Münchner Freizeitmesse f.re.e ist ein ganz besonderer VW T2 Westfalia Camper zu sehen: Denn bei genauer Begutachtung ist er nicht das, wonach er aussieht.

Die Freizeitmesse f.r.e.e in München (20. bis 24. Februar 2019) wartet in diesem Jahr mit einem besonderen Camper auf: Einem VW T2 Westfalia, der nicht etwa aus dem Werk stammt, sondern in mühsamer Handarbeit aus Legosteinen zusammengesetzt wurde.

VW Bulli aus Lego: Bastler achten extrem auf Detailtreue

Dafür haben die erfahrenen Lego-Bauer Rene Hoffmeister und Pascal Lenhardt ganze 400.000 Steine verwendet. Insgesamt dauerte es etwas mehr als eine Woche, das Werk zu vollbringen: Entstanden ist ein lebensgroßer Camper, in den man sich sogar hineinsetzen kann - nur fahren dürfte etwas schwierig werden.

Der Lego-Camper wurde mithilfe eines 3D-Plans konstruiert, den die Bastler zunächst am Computer erstellt haben. Dazu musste die Steifigkeit von Seitenwänden und Fenstern genau berechnet werden, damit das Modell so stabil wird, wie es jetzt ist. Besonders das schräge Aufstelldach war hierbei eine Herausforderung.

Die Karosserie sowie der Innenraum erfreuen sich einer großen Detailtreue: Vom mehrteiligen Fenster bis hin zum Radio und Campingkocher aus Legosteinen berücksichtigten die Tüftler sogar die zeitgenössische Deko aus den 60er bis 70er Jahren.

