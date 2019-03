Droht jetzt das Rauchverbot im Auto? Dieses Bundesland wagt den Vorstoß

Mit dem Glimmstängel im Mund Autofahren? Damit könnte bald Schluss sein, wenn es nach der Meinung einiger Politiker geht. Kommt jetzt das Verbot deutschlandweit?

Rauchen schadet der Gesundheit, das weiß mittlerweile jeder. Auch dass Passivrauchen für Mitmenschen und vor allem für Kinder nicht ungefährlich ist, ist längst bekannt. Dennoch rauchen immer wieder Autofahrer im Wagen, wenn sie mit dem Nachwuchs unterwegs sind. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat davon nun genug.

Rauchverbot für deutsche Autofahrer geplant

Wie das Nachrichten-Portal Spiegel Online berichtet, hat der Landtag in NRW vergangene Woche einen Antrag beschlossen, der dies verhindern soll. Dieser wurde von fast allen Fraktionen erarbeitet – CDU, SPD, FDP und Grüne wollen damit das Rauchen im Auto verbieten, wenn Minderjährige oder Schwangere mitfahren.

Allerdings haben die Parteien nicht vor, das Rauchverbot nur für Nordrhein-Westfalen einzuführen. Die Pläne sehen offenbar vor, dass die Regelung deutschlandweit gelten soll. Über den Bundesrat soll die Landesregierung einen passenden Gesetzentwurf einbringen, heißt es im Beschlusstext.

In diesen Ländern ist Rauchen im Auto zum Teil verboten

Andere Länder haben Rauchverbote in Autos bereits umgesetzt. So dürfen in Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Österreich und Zypern Autofahrer im Beisein von Minderjährigen nicht mehr rauchen. Wer dagegen verstößt, muss mit teils harten Strafen rechnen. In Italien sind beispielsweise Bußgelder von bis zu 2.500 Euro möglich.

In einigen skandinavischen Ländern sowie in den Niederlanden und Polen wird über die Einführung eines Rauchverbots im Auto diskutiert. Konkrete Regelungen bestehen dem ADAC zufolge aber noch nicht.

Auch außerhalb von Europa haben mehrere Länder Rauchverbote in Autos beschlossen. So darf in Anwesenheit von Kindern in einigen US-Bundesstaaten, kanadischen Provinzen, Australien und Südafrika nicht geraucht werden.

