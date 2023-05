Elektroauto: Reddit-Nutzer verraten, warum sie noch keines kaufen würden

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Für viele Menschen ist nach wie vor die mangelhafte Ladeinfrastruktur ein Grund, kein E-Auto zu kaufen. (Symbolbild) © Jochen Tack/Imago

Viele wären offenbar bereit, ein Elektroauto zu kaufen – tun es aber nicht. Auf der Plattform Reddit erklären Autofahrer, warum.

Mehr zum Thema Zu teuer, zu wenig Lademöglichkeiten: Warum viele noch kein Elektroauto fahren wollen

Elektroauto oder Verbrenner? Nach wie vor kochen bei dieser Frage schnell die Emotionen hoch. Wobei aktuell der Weg eigentlich klar in Richtung E-Mobilität geht. Viele Hersteller haben dem Verbrennungsmotor längst abgeschworen, wie beispielsweise Audi. Einige Autobauer, wie etwa BMW halten sich aber auch andere Optionen – wie etwa Wasserstoff – offen. Doch was genau spricht eigentlich dagegen, ein E-Auto zu kaufen? Und was dafür? Auf der Plattform Reddit wird diese Frage ausgiebig diskutiert, wie 24auto.de berichtet.

Die Frage von Nutzer Icy_Property_3289 war ziemlich simpel: „Was haltet ihr von E-Autos?“ Die Resonanz darauf war riesig – und auch die Bandbreite der Antworten. Viele, die schon ein Elektroauto fahren, lieben vor allem das spezielle Fahrgefühl. Bei vielen, die noch keines haben, geht die Antwort in folgende Richtung: „Ich hätte schon gerne ein E-Auto, aber....“ Für viele spricht der hohe Preis dagegen sowie fehlende Lademöglichkeiten zu Hause beziehungsweise der Mangel an Ladesäulen in der näheren Umgebung.