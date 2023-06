Massive Probleme: YouTuber trennt sich von VW-Elektroauto – „Ich werde es nicht vermissen“

Von: Sebastian Oppenheimer

Nach anfänglicher Begeisterung trennt sich ein YouTuber extrem enttäuscht von seinem VW ID.4. In einem Video berichtet er von massiven Problemen mit dem Elektro-SUV.

Wenn sich Menschen kritisch gegenüber Elektroautos äußern, dann geht es oft um Themen wie Reichweite oder eine zu lange Ladedauer. Auch der Preis von E-Autos und mangelnde Lademöglichkeiten, scheinen viele noch von einem Kauf abzuschrecken. YouTuber Alex Guberman kennt solche Ängste nicht: Bereits seit 2012 fährt er Elektroautos – immer Modelle von Tesla. Weil er mit den Fahrzeugen aus dem Hause von Elon Musk aber viele Probleme hatte und die Marke seinen Aussagen zufolge zudem einen sehr schlechten Kundenservice bot, sah er sich schließlich nach einem neuen Stromer um. Die Wahl fiel vor rund zwei Jahren auf einen VW ID.4. Doch die anfängliche Begeisterung über den Stromer wandelte sich schnell in bittere Enttäuschung.

Anfängliche Begeisterung: Vor allem Reichweite und Design des VW ID.4 überzeugen den YouTuber

In einem Video auf dem YouTube-Kanal „E for Electric“ (weiter unten zu finden) schildert er seine Erlebnisse. Alles beginnt mit seiner ersten Begegnung mit dem VW ID.4: Er sei sofort verliebt in das Fahrzeug gewesen, berichtet Guberman. Obwohl es sich um ein SUV handele und er nicht unbedingt ein Fan dieser Fahrzeugkategorie sei, habe ihm das Design des Wagens extrem gut gefallen. Auch mit der Reichweite und dem Preis sei er sehr zufrieden gewesen. Ebenso gefiel ihm die Sitzmassage, der kleine Wendekreis und das User-Interface – er habe nicht erst neu lernen müssen, ein Auto zu benutzen. Obendrein gab es drei Jahre unbegrenztes Laden bei Electrify America. Alles in allem seiner Meinung nach das beste Elektroauto-Paket fürs Geld.

Erste Probleme mit dem VW ID.4: Unter anderem hakt es bei der Sprachsteuerung

Schon bald zeigten sich jedoch erste kleine Probleme: So sei etwa die Bedienung der Fensterheber auf der Fahrerseite „furchtbar“ gewesen und auch mit der Sprachsteuerung habe es ordentlich gehakt. Doch wie sich herausstellen sollte, war das nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Schon nach kurzer Zeit sei das Auto zum ersten Mal liegengeblieben. Doch so richtig rund lief es auch nach der Reparatur nicht.

„Extrem nervig“: Verbindungsprobleme mit dem Smartphone treiben YouTuber zur Weißglut

Vor allem die Software des VWs – die auch Tuner JP Kraemer kürzlich beim ID.Buzz kritisierte – brachte Guberman zur Verzweiflung. Es habe Ewigkeiten gedauert, bis die Verbindung mit Android Auto gestanden habe. Teils kam die Verbindung erst kurz nach Fahrtbeginn zustande. Das Problem: Wenn er das Navi nutzen wollte, brauchte er eine Verbindung bereits vor dem Start. Das aber funktionierte häufig gar nicht, woraufhin nur ein Neustart half – „extrem nervig“, findet der YouTuber. Manchmal klappte es erst nach fünf bis zehn Minuten. Gelegentlich sei sogar eine komplett neue Einrichtung der Verbindung mit Smartphone nötig gewesen. Teils sei dann auch noch während der Fahrt der Ton ausgefallen. Und manchmal wurde der Bildschirm einfach komplett schwarz: „Gute Nacht“, kommentiert Guberman.

„Verrückt“: Reifendruckkontrollsensor zeigt laut YouTuber falsche Ergebnisse an

All die Probleme seien nicht nur selten oder gelegentlich aufgetreten, erklärt der YouTuber – sondern nahezu täglich. Ein weiteres Ärgernis ist für Guberman der Reifendruckkontrollsensor: Dieser habe einen zu niedrigen Druck angezeigt, obwohl der eigentlich zu hoch gewesen sei. Das sei „verrückt“, weil man ja im Anschluss versuche, noch mehr Luft in den Reifen zu pumpen.

Schließlich kamen auch noch Ladeprobleme hinzu: Das Fahrzeug habe oft keine Verbindung zu den Ladesäulen von Electrify America herstellen können. An den Ladesäulen habe es aber sicher nicht gelegen, wie Guberman erklärt, weil vor und nach ihm wieder Leute Strom getankt hätten. Und auch die Mobile App von Volkswagen bekommt in dem Video ihr Fett weg: Schon das Einloggen sei extrem umständlich und zeitaufwändig. Generell biete die App nicht viel Nützliches, außerdem sei auch hier die Verbindung zum Auto oft gescheitert. Zwei Updates hätten keinerlei Veränderungen gebracht.

Probleme mit dem VW ID.4: YouTuber steht angeblich an Weihnachten ohne Auto da

Schließlich blieb der VW ID.4 erneut liegen und musste abgeschleppt werden. Und nach einer Reparatur passierte das gleiche noch einmal: Wieder musste der Wagen in die Werkstatt – und zwar für einige Tage. Diesmal um Weihnachten herum – doch ein Ersatzfahrzeug gab es nicht. Das Ergebnis: Guberman saß über die Feiertage ohne Auto da.

Nach der Reparatur hätten sich dann einige der bisherigen Probleme noch weiter verschlimmert. Schließlich gab der entnervte YouTuber sein Elektroauto ein Jahr früher ab als geplant. „Ich werde es nicht vermissen“, sagt Guberman. Er wolle jedoch fair bleiben: Einige Besitzer von neueren VW-ID.4-Modellen hätten ihm versichert, viele der genannten Probleme seien inzwischen beseitigt.