Elektroautos: Immer mehr Parkhäuser setzen auf Ladesäulen

Von: Sebastian Oppenheimer

In Parkhäusern nimmt die Zahl der Ladepunkte für Elektroautos künftig deutlich zu. (Symbolbild) © F. Anthea Schaap/Imago

Die Elektrowelle nimmt immer mehr Fahrt auf – und auch die Lademöglichkeiten auf Parkplätzen und speziell in Parkhäusern werden bald deutlich mehr.

Wer häufiger an Flughäfen parkt oder sein Auto in neuen oder modernisierten Parkhäusern abstellt, dem werden die Ladesäulen aufgefallen sein. In immer mehr Parkhäusern und auf zahlreichen Parkplätzen lässt sich das eigene Elektroauto nachladen.

In Stockholm wurde kürzlich ein Parkhaus allein für Elektroautos eröffnet, wie 24auto.de berichtet.

Europas größer Parkraumbetreiber Apcoa, der an seinen mehr als 12.000 Standorten in 13 Ländern aktuell mehr als 1,8 Millionen Stellplätze zur Verfügung stellt, will in den kommenden Jahren mächtig in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren. Dabei plant Apcoa bis 2035 bis zu 100.000 neue Ladestationen. Die meisten Ladestationen sind jedoch keine Schnelllader oder sogenannte Hypercharger, sondern vergleichsweise langsame Ladepunkte mit 11 oder 22 Kilowatt.