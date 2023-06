Umgekippte Leitkegel am Straßenrand nicht aufstellen: Wichtige Hilfe für Einsatzkräfte

An Wald- und Feldwegen

Leitkegel kommen im Straßenverkehr in unterschiedlichsten Situationen zum Einsatz. Doch auch die Feuerwehr nutzt sie in bestimmten Situationen. Zum Beispiel als Hinweis bei Waldbränden.

Die rot-weißen Leitkegel hat jeder Autofahrer schon einmal gesehen. Mit ihnen werden unter anderem Einsatz- oder Unfallstellen für kurze Zeit gesichert. Doch die Hütchen können auch andere Aufgaben erfüllen, die nur den wenigsten Verkehrsteilnehmern bekannt sind. Etwa, wenn es um die Bekämpfung von Waldbränden geht.

Für Passanten ist das jedoch nicht sofort ersichtlich, diese sehen lediglich einen umgekippten Leitkegel an einem Feld- oder Waldweg. Als pflichtbewusster Bürger will man diesen natürlich wieder aufstellen. Immerhin kennt man die Hütchen so und grundlos wird das Hütchen da sicher nicht stehen. Das ist auch richtig, nur aufstellen sollte man es unter keinen Umständen. Auch einfach wegkicken sollte man sie nicht, so wie es ein Nissan-Fahrer getan hat.

Feuerwehr nutzt liegende Leitkegel als Wegweiser

Klingt komisch, kann im Zweifel aber Leben retten. Warum man die Hütchen liegen lassen sollte, erklärt die Feuerwehr Wesertal-Lippoldsberg auf Facebook: „Dieser Leitkegel ist nicht umgefallen, sondern dient als Wegweiser für nachrückende Einsatzkräfte. So kann die Einsatzstelle im Wald oder im Feld schneller gefunden und gelöscht werden.“

+ Einen liegenden Leitkegel am Straßenrand sollte man nicht aufstellen. © Feuerwehr Wesertal-Lippoldsberg

Anhand der Ausrichtung des Kegels können diese erkennen, wo sie hinfahren müssen. Die Spitze markiert dabei die Fahrtrichtung, wie auch t-online.de schreibt. Wird das Hütchen aufgestellt, kommen die Einsatzkräfte nicht schnell genug ans Ziel. „Gerade in der jetzigen Zeit, wo die Felder und Wälder extrem trocken sind, ist ein schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich“, betont die Feuerwehr Wesertal-Lippoldsberg. Das richtige Verhalten ist in dieser Situation also ebenso wichtig, wie wenn sich ein Fahrzeug mit Blaulicht aber ohne Martinshorn nährt.

Feuerwehr postet Hinweise: „Das habe ich noch nicht gewusst“

Der Post aus dem Juli 2022 ging auf der Plattform viral und wurde fast 14.000 Mal geteilt. Er zeigte vor allem eins: viele Autofahrer wussten bislang nichts von der Bedeutung der liegenden Leitkegel.

Manche Nutzer üben aber auch Kritik an der Lösung, während andere betonen, wie gut sie funktioniert:

„Danke für den Hinweis, das habe ich noch nicht gewusst.“

„Coole Idee!“

„Hätte ich nicht gewusst, aber jetzt achtet man darauf.“

„Ich weiß nicht, ob das wirklich eine optimale Lösung ist. Jeder, der dort vorbeiläuft, hat doch den Drang, den Kegel wieder aufzustellen. Das liegt in der Natur der Sache!“

„So eine wichtige Sache..... und dann nimmt man ernsthaft so einen Kegel, der natürlich schnell mal hingestellt wird. Da wäre Markierungsfarbe sicher sinnvoller.“

„Hat beim letzten Waldbrand in Warstein perfekt funktioniert, als wir überörtlich mit unserem TLF4000 unterstützt hatten.“

Rubriklistenbild: © Feuerwehr Wesertal-Lippoldsberg