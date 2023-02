Formel-1-Comeback von Ford perfekt: Zusammenarbeit bis mindestens 2030

Von: Simon Mones

Ford und Red Bull schließen sich zusammen und entwickeln einen Motor für die Formel 1. Auch Alpha Tauri startet bis mindestens 2030 mit dem Aggregat.

Update, 3. Februar, 16:30 Uhr: Nun ist es also offiziell, was eigentlich alle schon wussten: Nach mehr als 20 Jahren kehrt Ford 2026 in die Formel 1 zurück und wird bis mindestens 2030 Motorenpartner von Red Bull und Alpha Tauri. Die Entwicklungsarbeiten für das Aggregat beginnen noch in diesem Jahr.

„Die Rückkehr von Ford in die Formel 1 mit Red Bull Racing zeigt, wohin wir uns als Unternehmen entwickeln – zunehmend elektrische, softwaredefinierte, moderne Fahrzeuge und Erfahrungen“, sagte Jim Farley, Präsident und CEO der Ford Motor Company.

Formel-1-Comeback von Ford perfekt: Zusammenarbeit bis mindestens 2030

Auch bei Red Bull freut man sich über die Rückkehr von Ford in die Königsklasse des Motorsports. „Als unabhängiger Motorenhersteller von der Erfahrung eines Autoherstellers wie Ford profitieren zu können, verschafft uns eine gute Ausgangsposition im Wettbewerb“, betonte Teamchef Christian Horner.

Damit schließt sich auch für Red Bull ein Kreis, denn das Team ging in seiner ersten Saison ebenfalls mit Ford-Power an den Start. Künftig werden die Boldien nun also von Red Bull Ford Power Trains angetrieben.

Formel-1-Comeback von Ford perfekt: Michael Schumacher gewann letzten Titel

Zudem bringt Ford ordentlich Formel-1-Erfahrung mit nach Milton Keynes. Mit 176 Siegen leigen die US-Amerikaner hinter Ferrari und Mercedes in der ewigen Bestenliste auf Rang drei. Zudem konnten zehn Konstrukteurs-Titel und 13 Fahrer-Titel nach Detroit geholt werden. Den letzten gewann 1994 ein gewisser Michael Schumacher.

Entsprechend groß ist die Freude bei Formel-1-Chef Stefano Domenicalli: „Ford ist eine globale Marke mit einer unglaublichen Auto- und Motorsport-Historie und sie sehen den gigantischen Mehrwert, den unsere Plattform mit einer halben Milliarde Fans weltweit bietet.“

Erstmeldung, 3. Februar, 12:00 Uhr: Ab 2026 startet in der Formel 1 eine neue Motoren-Ära. So soll der Anteil der elektrischen Leistung auf 50 Prozent steigen und die Boliden künftig mit zu 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff angetrieben werden. Das lockt auch immer mehr Hersteller in die Serie. Cadillac würde gerne mit Andretti in die Königsklasse starten. Audi hat seinen Einstieg bereits verkündet und tut sich dabei mit Sauber zusammen. Auch Porsche wollte zusammen mit Red Bull in die Formel 1 zurückkehren. Der Deal scheiterte jedoch in letzter Minute. Während Porsche inzwischen mit Williams in Verbindung gebracht wird, hat Red Bull mit Ford wohl einen neuen Partner gefunden.

Allerdings liefert Ford nicht die Motoren, sondern unterstützt den mehrfachen Konstrukteursweltmeister bei der Entwicklung und finanziert diese mit. Das berichtet die BBC unter Berufung auf eine irrtümlich von der italienischen Nachrichtenagentur Ansa versendete Meldung, die später wieder zurückgezogen wurde. Demnach hatte Ford die Agentur über die Pläne informiert.

Ford vor Formel-1-Comeback: US-Autobauer schmiedet Partnerschaft mit Red Bull Racing

Offiziell soll die Zusammenarbeit zwischen dem US-Autobauer und Red Bull Powertrains – der neuen Motorensparte des Formel-21-Teams – im Rahmen der heutigen Präsentation des Autos für die Saison 2023 in New York verkündet werden. Über die Dauer der Zusammenarbeit ist noch nichts bekannt. Die Motoren sollen jedoch „Blue Oval“ tragen und auch beim Schwesterteam Alpha Tauri eingesetzt werden.

An der Seite von Red Bull soll Ford 2026 sein Formel-1-Comeback feiern. © Tim Goode/dpa

Mit Ford hat sich der Rennstall aus Millton Keynes zudem viel Formel-1-Erfahrung an Bord geholt. So dominierten die Amerikaner den Sport mit den Cosworth DFV V8-Motoren von 1967 bis zum Beginn der Turbo-Ära in den frühen 1980er Jahren. Auch in den 1990er Jahren war man mit Cosworth immer wieder als Motoren-Partner in der Königsklasse aktiv.

Ford vor Formel-1-Comeback: Viel Erfahrung als Motorenlieferant – auch für Red Bull

1999 erwarb Ford dann das Team Stewart Racing und stieg mit Jaguar – inzwischen Teil von Tata Motors – werksseitig in die Formel 1 ein. 2004 beendete man das Projekt jedoch wieder und verkaufte das Team an Red Bull. In der ersten Saison ging das Team des österreichischen Energydrink-Herstellers noch mit Cosworth-Aggergaten an den Start, ehe der Wechsel zu Ferrari erfolgte.

Nach zwei Jahren wechselte man zu Renault – die Partnerschaft endete 2018 im Streit. Als neuen Partner gewann das Team Honda, deren Motoren noch bis 2025 die Boliden antreiben werden. Dabei wollten die Japaner eigentlich nach der Saison 2021 aus der Formel 1 aussteigen und Red Bull bis Ende 2023 beim Einsatz der Aggregate unterstützen. Doch das neue Reglement und die Erfolge mit Red Bull haben wohl auch bei Honda zum Umdenken geführt. So will man auch ab 2026 in der Formel 1 vertreten sein.. Dann aber mit einem anderen Partner.