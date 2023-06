Frau will Tesla mit Sprit betanken: Elon Musk nimmt sie in Schutz

Virales Video

+ © Instagram (hamagramm) Den Tanzstunden sucht man bei einem Tesla Model Y vergeblich. © Instagram (hamagramm)

Teslas sind rein elektrisch unterwegs, das weiß jeder. Oder auch nicht. Eine Influencerin aus Großbritannien versuchte ihr Model Y mit Sprit zu betanken. Elon Musk verteidigte die Frau.

Wo sich beim Auto der Tankdeckel befindet, ist je nach Hersteller unterschiedlich. Kein Wunder also, dass so mancher Autofahrer an der Zapfsäule erst mal ewig suchen muss. Manchmal will der Abstand auch nach mehreren Wendemanövern einfach nicht passen. Andere wiederum können alte Angewohnheiten wohl nur schwer ablegen und wollen ihr neues Elektroauto dennoch mit Sprit befüllen.

So auch die Influencerin Danielle Wright, die ihr Tesla Model Y offenbar noch nicht allzu lange zu haben scheint. Denn die 22-Jährige versuchte das Elektroauto an einer Tankstelle mit Sprit zu befüllen. Warum Elon Musk Verständnis für die junge Britin hat, erfahren Sie auf 24auto.de.