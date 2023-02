Führerschein: Fast 40 Prozent der Fahrschüler fallen durch die Theorieprüfung

Von: Sebastian Oppenheimer

Die Durchfallquote bei der praktischen Fahrprüfung lag im Jahr 2022 bei 37 Prozent. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Die Zahl der Führerscheinprüfungen erreichte 2022 ein Rekordniveau – aber auch die Durchfallquote. Bei der praktischen Prüfung gilt der immer dichter werdende Verkehr als ein Hauptgrund dafür.

Noch immer bedeutet der Führerschein für viele junge Menschen ein Stück Freiheit. Speziell auf dem Land verringert er die Abhängigkeit vom „Elterntaxi“ erheblich. Ein Führerschein kann ordentlich ins Geld gehen – immer abhängig davon, wie viele Fahrstunden man benötigt und wie oft man durch die Prüfung fällt. Und für sehr viele Fahrschüler wurde es im Jahr 2022 richtig teuer: Die Durchfallquoten bei der Führerscheinprüfung sind auf Rekordniveau, wie 24auto.de berichtet.

Wie der TÜV Verband berichtet, wurden im Jahr 2022 so viele Führerscheinprüfungen durchgeführt, wie noch nie. Allerdings stiegen auch die Durchfallquoten in bislang unerreichte Höhen. In der theoretischen Prüfung fielen – über alle Führerscheinklassen hinweg – 39 Prozent der Fahrschüler durch. Zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, und sogar zehn Prozentpunkte mehr als noch im Jahr 2013. Damals hatten 29 Prozent die Theorieprüfung nicht bestanden. Die Durchfallquote bei der praktischen Prüfung (inklusive Führerschein mit 17) lag wie im Vorjahr bei 37 Prozent. Zehn Jahre zuvor hatte sie noch bei 32 Prozent gelegen.