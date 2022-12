Gebrauchtwagen kaufen: Coole Autos für weniger als 5.000 Euro

Von: Simon Mones

Neuwagen sind teuer und auch viele Gebrauchte kosteten fast ein Vermögen. Doch es gibt sie noch: die coolen Autos für unter 5.000 Euro.

Die Neupreise der Autos sind schon seit Jahren gewaltig, doch Corona und der Ukraine-Krieg haben auch Gebrauchtwagen teuer wie Gold werden lassen. Doch wer einen künftigen Klassiker sucht und den richtigen Blick hat, bekommt viel Auto für wenig Geld.

Gebrauchtwagen kaufen: Coole Autos für weniger als 5.000 Euro

Denn bereits für Preise von unter 5.000 Euro gibt es tolle Autos, die jede Menge gute Laune machen und bestenfalls noch als echte Geldanlage dienen. Denn schließlich ist es trotz steigender Zinsen noch immer schwierig, mit Guthaben auf der Bank einen Staat zu machen.

Da kommt das ein oder andere Auto gerade Recht, das wenig Geldeinsatz, viel Fahrspaß, Alltagsnutzen und einen hohen Wiederverkaufswert unter einen Hut bringt. Wir zeigen einige coole Kisten, die all das bieten und vielleicht noch das gewisse etwas mehr.

Gebrauchtwagen kaufen: BMW 330i (E46) bietet Fahrspaß für wenig Geld

Die Zeit der Sechszylinder ist wohl kaum gezählt, doch das seidenweich säuselnde halbe Dutzend an Brennkammern verabschiedet sich immer mehr in höhere Segmente. Wer bei einer sportlichen Mittelklasselimousine ins Schwärmen geraten möchte, dem sei der BMW 325i/330i der Baureihe E46 empfohlen. Die 192 bis 231 PS starken Reihensechszylinder sind ein Wunder an Laufkultur, bieten sportliche Fahrleistungen und sind wahlweise mit Handschaltung oder Fünfgang-Getriebeautomatik zu bekommen.

Gibt es schon für unter 5.000 Euro: der BMW 330i E46. © BMW

Einige der Modelle verfügen zudem sogar über einen Allradantrieb. Dass es sich bei den Modellen BMW 325i/330i unterhalb der seinerzeitigen Topversion M3 um die stärksten und teuersten Modelle handelt, bieten viele neben entsprechendem Fahrspaß auch eine Luxusausstattung mit elektrischen Ledersitzen, Xenonlicht, Sitzheizung, Soundsystem oder Schiebedach. Günstige Modelle mit Laufleistungen von unter 150.000 Kilometern beginnen bereits bei unter 5.000 Euro. Viel günstiger können diese kaum werden.

Gebrauchtwagen kaufen: VW Golf GTI – den Klassiker gibts auch mit wenig Budget

Der VW Golf GTI ist seit Jahrzehnten eine wahrhaft europäische Legende. Auch wenn der kompakte Sportler zwischenzeitlich einmal zur schmalen Ausstattungsvariante verkam, weckt er bis heute gerade auch als Gebrauchtwagen große Begehrlichkeiten. Gibt es einen guten Golf GTI tatsächlich bereits für 5.000 Euro oder gar weniger? Tut es. Wer Lust auf einen klassischen GTI hat, der wird beim VW Golf der zweiten Generation durchaus fündig.

Der VW Golf II GTI ist inzwischen ein Klassiker – und günstig zu haben. © VW

Wieso nicht ein VW Golf II GTI mit seinem erfolgreichen 1,8-Liter-Saugmotor, der Mitte der 1980er Jahre allemal flotte 82 kW/112 PS leistete, was für 190 km/h reichte. Gepflegter Zustand und unter 125.000 Kilometer sind mit etwas Glück im unverbastelten Zustand zu finden. Auch hier dürfte sich der Preis nur nach oben entwickeln und der GTI hat sogar einen geregelten Katalysator. Etwas jünger, aber genau teuer ist der VW Golf GTI der Generation fünf mit bis zu 147 kW/200 PS.

Gebrauchtwagen kaufen: Lada Taiga/Niva – die günstige Alternative fürs Gelände

Lust auf einen echten Geländewagen? Einmal kein weich gespülter Crossover, der mit dicken Planken und Schwellern in der Innenstadt um einen großen Auftritt wirbt. Doch es geht auch anders – und das für unter 5.000 Euro. Der Lada Taiga als Nachfolger des rustikalen Offroaders Lada Niva ist ein wahrer Klettermaxe aus russischer Fertigung. Kein Auto für die Langstrecke, aber mit 61 kW/83 PS stark genug, um mit seinem Allradantrieb und Untersetzung durch das härteste Gelände zu kraxeln.

Wie wäre es mal mit einem Lada Taiga? © Lada

Der 1,7 Liter große Einspritzer ist kaum kaputtzukriegen und lässt sich im Fall der Fälle für vergleichbar wenig Geld reparieren. Nicht nur ein perfektes Auto für Winter und Jäger, sondern auch eine echt coole Nummer, die aus den 2010er-Jahren unter deutlich unter 100.000 Kilometern mitunter bereits für wenig Geld in der eigenen Garage parkt.

Gebrauchtwagen kaufen: Audi 80/90 Quattro – Klassiker mit Allrad

Ein kommender Klassiker von morgen mit guter Technik, ohne Rost und Allradantrieb? Der Audi 80/90 aus den späten 1980er-Jahren ist nicht so kantig und kastig wie sein Vorgänger, ist mit seinem aerodynamischen Design jedoch ein wahrer Technologieträger mit hohem Alltagsnutzen. Die Qualität ist top, die Verarbeitung gut und mit etwas Glück gibt es für rund 5.000 Euro sogar einen charismatischen Fünfzylinder.

Den Audi 80 gibt es in gutem Zustand schon für unter 5.000 Euro © Audi

Besonders begehrt sind die Allradler, die etwas teurer sind und deren etwaige Antriebsinstandsetzungen schon einmal ins Geld gehen können. Kauftipp ist der Audi 90 2.3 mit seinem 100 kW/136 PS starken Fünfzylinder, der zumeist mit einer deutlich besseren Ausstattung als die Audi 80 locken. Manche bieten sogar beheizte Velours-/Ledersitze, elektrische Fensterheber oder Schiebedach. Der wird einmal zum Klassiker. (Patrick Solberg/press-inform)