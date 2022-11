Google Maps: Neuer Filter für Ladesäulen zeigt noch Schwächen

Google Maps bietet einen neuen Filter für Schnellladesäulen. © Aflo/Imago

Bei Google Maps steht Elektroautofahrern nun ein Filter für Schnellladesäulen zur Verfügung. Doch der hat noch Schwächen – so lässt sich nicht gezielt nach der Ladeleistung suchen.

Kaum eine Smartphone-App erfreut sich so großer Beliebtheit wie Google Maps. Längst hat sich der Kartendienst als Alternative zum klassischen Navigationssystem etabliert und zeigt teilweise sogar die erlaubte Geschwindigkeit an. Künftig lassen sich auch Ladesäulen für Elektroautos leichter finden.

24auto.de verrät, welche Kritik es am neuen Ladesäulen-Filter für Google Maps gibt.

Möglich wird das durch einen neuen Filter für Schnellladesäulen, den Google Maps nun eingeführt hat. Bei aller Freude über das neue Feature für Elektroautos, gibt es auch etwas Kritik. Denn ganz ausgreift ist der Filter noch nicht: So werden grundsätzlich alle Ladesäulen mit einer Leistung von 50 kW angezeigt.