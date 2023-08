Google Maps funktioniert nicht: Wie Sie Probleme mit der App lösen

Von: Simon Mones

Viele Autofahrer nutzen Google Maps als Navigationssystem. Manchmal streikt die App aber. Das lässt sich aber mit Leichtigkeit wieder beheben.

Die Zeiten, in denen man Straßenkarten für die Routenführung benutzt hat, sind längst vorbei. In modernen Autos übernehmen Navigationssysteme diesen Job. Viele Autofahrer setzen aber auch auf Smartphone-Apps. Besonders beliebt ist Google Maps, das sogar die effizienteste Route vorschlägt. Doch was tun, wenn der Kartendienst streikt?

Google Maps streikt: Internet und GPS müssen aktiviert sein

Das Vorgehen hängt dabei vom Betriebssystem ab. Wer Google Maps auf seinem Android-Handy nutzt, sollte zunächst einmal überprüfen, ob er die aktuellste Version installiert hat. Im Google Playstore lässt sich unter „Meine Apps und Spiele“ leicht herausfinden, ob es ein Update gibt. Falls ja, sollten Sie dieses installieren und Ihr Smartphone neu starten, empfiehlt Vodafone. Danach sollte das Problem behoben sein.

Ein weiteres Problem kann das GPS sein, wie ComputerBIld schreibt. Damit die Navigation funktioniert, muss dieses eingeschaltet sein. Auch eine Internetverbindung ist notwendig, damit Sie Google Maps (die App zeigt mit einem Trick auch die Geschwindigkeitsbegrenzungen an) nutzen können. Wer Daten sparen will oder im Ausland unterwegs ist, kann den Kartendienst auch mit Onlinekarten nutzen. Diese müssen jedoch vorher heruntergeladen werden. Kommt es immer noch zu Problemen, kann es helfen, die App neu zu installieren. Zudem kann es hilfreich sein, den Cache zu leeren und Daten zu löschen. Dazu gehen Sie in den Android-Einstellungen auf „Apps > Alle Apps > Maps > Speicher und Cache“.

Google Maps streikt: Wie Sie beim iPhone vorgehen

Beim iPhone sind die Lösungsansätze ähnlich. Auch hier sollte man zunächst im App Store überprüfen, ob die aktuelle Version installiert und das GPS aktiviert ist. Zudem kann es helfen, Google Maps über eine WLAN-Verbindung zu testen, um längere Wartezeiten zu vermeiden, schreibt Vodafone.

Funktioniert der Kartendienst auf dem iPhone dann immer noch nicht, muss die App neu installiert werden. Bei Apple lassen sich App-Daten wie Cookies und Cache direkt in Google Maps löschen. Dazu klicken Sie auf den Kreis oben rechts. Über das Zahnrad gelangen Sie zu den Einstellungen. Unter „Info, Datenschutz & Bedingungen“ finden Sie die Option „App-Daten löschen“. Anschließend können Sie die App dann löschen und erneut aus dem App Store herunterladen.