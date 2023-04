Das Auto hübsch machen: Wie Sie das Hufeisen richtig herum am Kühlergrill befestigen

Von: Simon Mones

Manche Autos haben am Kühlergrill ein Hufeisen. Doch warum eigentlich? Und wie rum wird es richtig montiert?

Es gab eine Zeit, da sah man im Straßenverkehr häufiger Fahrzeuge mit einem Hufeisen am Kühlergrill. Meist handelte es dabei um Autos von Mercedes. Inzwischen ist der Anblick viel seltener geworden. Doch was hat das Hufeisen am Kühlergrill zu suchen und wie wird es korrekt befestigt?

Auch wenn das Hufeisen Ähnlichkeit mit dem Buchstaben C für Christus hat, mit Religion – wie beispielsweise der Fisch-Aufkleber am Heck – hat es eher selten zu tun. Verbreiteter ist wohl die Rolle als Glücksbringer, wenn man es in der richtigen Position anbringt. Genau darüber gibt es aber Uneinigkeit.

Hufeisen richtig herum am Kühlergrill befestigen: Welche Seite gehört nach oben?

Für viele Menschen ist klar: Das Hufeisen muss nach oben zeige, damit das Glück hineinströmen kann. Umgekehrt würde dieses wieder hinausfallen. Doch genau das sei einer anderen Deutung zufolge notwendig, damit man davon profitiert. Mit den Enden nach unten soll das Hufeisen zudem Schutz vor dem Teufel oder bösen Geistern bieten. Diese können einen eisernen Bogen nämlich nicht durchschreiten.

Ein Hufeisen am Kühlergrill soll Glück bringen. © Sascha Steinach/Imago

Bei Autofahrern ist indes die Version mit der Öffnung nach oben am beliebtesten. Immerhin kann man im Straßenverkehr nicht genug Glück brauchen. Warum also riskieren, dass es rausfällt? Außerdem ist in einigen Hufeisen auch ein Pferdekopf integriert und wer will schon, dass der Vierbeiner auf dem Kopf steht. Das wäre ja Tierquälerei.

Hufeisen richtig herum am Kühlergrill befestigen: Nicht zu groß oder klein

Auch wenn die Befestigung inzwischen eigentlich unwichtig ist. Übernehmen doch die zahlreichen Fahrassistenten den Job des Glücksbringers. Vielleicht findet sich das Hufeisen auch deswegen an immer weniger Kühlergrillen. Inzwischen enden wohl fast mehr Autobahnen im Nirgendwo.

Wer sich dennoch dafür entscheidet, sollte beim Kauf darauf achten, dass auch die Befestigungsmöglichkeiten im Lieferumfang enthalten sind. Meist sind Schrauben zur Montage des Hufeisens erhältlich. Zudem sollte es nicht zu allzu groß sein und zum Kühlergrill passen. Auch die Witterung sollte beim Kauf beachtet werden, denn sonst sieht das Hufeisen schnell nicht mehr schön aus und ein neues muss her.