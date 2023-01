Gymkhana-Legende Ken Block stirbt bei Schneemobil-Unfall: „Wir werden ihn unendlich vermissen“

Von: Sebastian Oppenheimer

Riesen-Schock für die Autoszene: Der bekannte Rallye-Fahrer und „Drift-König“ Ken Block ist tot. Der YouTube-Star starb bei einem Schneemobil-Unfall.

Über Jahre begeisterte Ken Block mit seinen Gymkhana-Videos Millionen von YouTube-Usern – dabei handelt es sich um rasante Fahrten hinter dem Steuer von hochmotorisierten Rallye-Boliden über spezielle Parcours, garniert mit spektakulären Stunt-Einlagen und Sprüngen. Ab 2020 hatte dann der aus der Sendung „Nitro-Circus“ (MTV) bekannte Travis Pastrana die Gymkhana-Reihe übernommen. Block startete dagegen eine Kooperation mit dem Ingolstädter Autobauer Audi – der ihm ein eigenes Elektro-Fahrzeug baute: den S1 e-tron quattro Hoonitron. Ein erst kürzlich veröffentlichtes YouTube-Video unter dem Titel „Electricana“ zeigt, wie der Lenkrad-Künstler mit dem Elektro-Geschoss über die Straßen von Las Vegas brettert. Nun schockiert die Nachricht vom Tod des 55-Jährigen seine Fans. Der Drift-Künstler kam bei einem Unfall mit einem Schneemobil ums Leben.

Der Rallye-Fahrer und Drift-Künstler Ken Block ist tot. Er starb im Alter von 55 Jahren bei einem Schneemobil-Unfall. © Audi

Gymkhana-Legende Ken Block stirbt bei Schneemobil-Unfall: „Wir werden ihn unendlich vermissen“

„Wir sind bestürzt über diese Nachricht und sprechen seiner Familie und seinen Freunden unser tief empfundenes Beileid aus“, sagt Oliver Hoffmann, Entwicklungsvorstand von Audi. Seit 2021 hatte der Rallye-Fahrer eine Kooperation mit den Ingolstädtern – und stellte unter anderem in Videos deren Fahrzeuge vor und ließ die Reifen qualmen. „Ken war ein Pionier und in den vergangenen Jahren auch ein geschätztes und herzlich aufgenommenes Mitglied der Audi-Familie. Wir verlieren einen großartigen Menschen und anerkannten Sportsmann, der immer seinen Platz in der Geschichte von Audi Sport haben wird.“

Ken Block verunglückt mit Schneemobil – und erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen

Der Unfall ereignete sich im US-Bundesstaat Utah. Wie das Sheriff-Büro von Wasatch County mitteilte, sei Ken Block in einem Gebiet namens Mill Hollow unterwegs gewesen. Als er mit seinem Schneemobil einen steilen Hang befuhr, sei das Fahrzeug aufgestiegen und auf ihm gelandet. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Laut der Behörde sei Block in einer Gruppe unterwegs gewesen – zum Zeitpunkt des Unfalls sei er jedoch alleine gewesen.

Ken Block verunglückt mit Schneemobil: „Ken war ein Visionär, ein Pionier und eine Ikone“

Auch das von ihm mitbegründete Team Hoonigan Racing Division trauert um den Rallye-Star: „Mit tiefem Bedauern müssen wir mitteilen, dass Ken Block heute bei einem Schneemobil-Unfall ums Leben gekommen ist“, war in einer Mitteilung auf dem Instagram-Kanal des Teams zu lesen. „Ken war ein Visionär, ein Pionier und eine Ikone. Und, was am wichtigsten ist, ein Vater und Ehemann. Wir werden ihn unendlich vermissen.“