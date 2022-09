Matthias Malmedie fährt Mercedes-AMG EQE – mit Grip-Zuschauer

Für seinen YouTube-Kanal hat Matthias Malmedie den Mercedes-AMG EQE 53 getestet. Spontan durfte auch Grip-Zuschauer Martin mitfahren.

In seinen Videos hat Matthias Malmedie schon des Öftern Gäste gehabt. Mit zwei Freundinnen ging es zuletzt beispielsweise in einem BMW über die Nordschleife. Und auch der GERCollector war schon auf dem Kanal des Grip-Moderators zusehen. Für den Test des Mercedes-AMG EQE war jedoch kein Gastauftritt geplant – doch wie so oft im Leben kam es anders als geplant.

Denn der Gast an der Seite von Matthias Malmedie ist kein Prominenter, sondern Zuschauer Martin. Doch wie kam es dazu? Ganz einfach: Eigentlich wollte der Grip-Moderator das Elektroauto für den Sprint von null auf 100 aufladen. Martin nutzt die Gunst der Stunde, um zu erfragen, wann mal wieder ein V8 zusehen sei, denn die Elektroautos seien nicht so sein Ding.