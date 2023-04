Matthias Malmedie von BMW i7 begeistert: „Krass, was dieses Auto alles hat“

Elektro-7er

Den BMW i7 würde Matthias Malmeide wohl am liebsten einfach behalten.

Matthias Malmedie und der BMW i7 – das ist Liebe auf den ersten Blick. In dem Elektroauto nimmt der Moderator auch mal freiwillig auf der Rückbank Platz.

Über Design kann man sich vortrefflich streiten. Geht es um die neue BMW-Front, so sind sich die meisten Nutzer in den Sozialen Medien aber einig: Schön ist anders. Regelmäßig gibt es bei neuen Modellen daher einen Shitstorm. Und auch beim i7 – dem elektrischen Gegenstück des 7er – hat man sich in München wieder etwas besonders ausgedacht. Einem gefällt der Grill jedenfalls: Matthias Malmedie.

24auto.de verrät, wie das Fazit von Matthias Malmedie nach dem Test des BMW i7 ausfällt.

Für den TV-Moderator sieht der Elektro-7er dank der Mega-Niere und dem grauen Lack einfach „Bad Ass“ aus. Ihm ist aber auch klar, dass das nicht jeder so sieht. Doch nicht nur optisch hat es der i7 Matthias Malmedie angetan, auch die zahlreichen Spielereien sorgt für eine wahre Lobhudelei.