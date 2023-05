Matthias Malmedie fährt mit Lucid Air: „Das Auto ist überall anders“

Die Optik des Lucid Air hat es Matthias Malmedie angetan. © YouTube (Matthias Malmedie)

Matthias Malmedie testet auf seinem YouTube-Kanal immer wieder auch Elektroautos. Da darf auch der Lucid Air nicht fehlen.

Elektroautos erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Das gilt auch für Matthias Malmedie. Immer häufiger testet der Grip-Moderator auch Stromer wie die elektrische Version des BMW 7ers oder den Nio ET7. In seinem neusten Video knöpft er sich den Lucid Air Dream Editon Performance vor. Mehr über Matthias Malmedies Test des Lucid Air Dream Edition und seine Eindrücke erfahren Sie auf 24auto.de.

Dieser soll laut Lucid die besten Seiten eines Elektroautos mit dem Luxusanspruch einer S-Klasse kombinieren. Doch das klappt nicht so recht, so viel sei schon mal verraten. Denn ähnlich wie Tesla hadert auch das US-Start-up noch mit der Verarbeitung. So fallen Matthias Malmedie vor allem die Unterschiede bei den Spaltmaßen ins Auge. „Das ist einfach nicht schön gemacht“, findet der Grip-Moderator.