Maut in Frankreich: Wie teuer ist die Fahrt mit dem Auto nach Paris?

Paris hat viel zu bieten. Wer jedoch mit dem Auto in die Stadt der Liebe will, muss vorher Maut zahlen. © imageBROKER/Imago

Wer mit dem Auto nach Paris will, sollte nicht nur an den Verkehr denken. Denn in Frankreich wird auf vielen Strecken eine Maut fällig. Und auch die Umweltplakette ist oft Pflicht.

Paris ist die Stadt der Liebe. Und auch darüber hinaus hat Frankreichs Hauptstadt viel zu bieten. Das Louvre mit der Mona Lisa, den Champs Élysée, den Arc de Tiomphe, den Eiffelturm und natürlich Disneyland. Kurz gesagt, es gibt viele Gründe, um der Metropole an der Seine einen Besuch abzustatten. Wer sich mit dem Auto nach Paris aufmacht, sollte sich neben dem chaotischen Verkehr auch auf Mautgebühren einstellen.

Denn wie in vielen anderen europäischen Ländern wird auch in Frankreich eine Maut fällig, wenn man die Autobahnen nutzen will. Eine Vignette gibt es jedoch nicht, stattdessen wird streckenabhängig berechnet. Mit welchem Budget sie für die Fahrt nach Paris rechnen müssen, verrät 24auto.de.