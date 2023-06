Zehn-Fragen-Quiz zu Mercedes: Wie gut kennen Sie den Stuttgarter Autobauer?

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Dass der Autobauer Mercedes-Benz seinen Sitz in Stuttgart hat, weiß wohl fast jeder. Aber was wissen Sie noch über die Marke? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Es gibt Marken, die kennt man wohl überall auf der Welt. Zu diesen zählt sicherlich auch Mercedes-Benz. Selbst in den entlegensten Winkeln der Erde sind die Fahrzeuge mit dem Stern auf dem Grill zumeist noch bekannt. Für viele ist der Stuttgarter Autobauer nach wie vor der Inbegriff von Qualität und Luxus – speziell Baureihen wie die S-Klasse oder der SL untermauerten diesen Ruf in den 1970er- und 1980er-Jahren. Und nach Jahrzehnten der Erweiterung der Modellpalette nach unten (bis hin zur A-Klasse) legt Mercedes unter dem Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius inzwischen eine Kehrtwende hin. Man wolle sich mehr auf das Luxussegment konzentrieren – und sowohl A-Klasse als auch B-Klasse könnten keinen Nachfolger mehr bekommen. Sind Sie ein Fan der Marke? In unserem Quiz können Sie ihr Wissen über den schwäbischen Hersteller testen.

Im Mercedes-Quiz fast alles gewusst? Versuchen Sie sich auch an unseren anderen Auto-Wissens-Tests

Und? Wie haben Sie abgeschnitten? Wenn Sie den Großteil der Fragen beantworten konnten – dann herzlichen Glückwunsch! Ansonsten: Einfach noch einmal probieren. Falls Sie sich auch mit anderen Autobauern gut auskennen, dann können Sie Ihr Wissen auch in unserem Zehn-Fragen-Quiz zu Porsche, unserem Zehn-Fragen-Quiz zu Audi oder unserem Zehn-Fragen-Quiz zu BMW unter Beweis stellen. Eine weitere Möglichkeit ist unser allgemeines Automarken-Quiz.

Der Mercedes-Stern gehört zu den bekanntesten Markenlogos der Welt. (Symbolbild) © Arnulf Hettrich/Imago

Dauer-Erfolgsgeschichte Mercedes? Es gab auch ein paar Rückschläge

Auch bei Mercedes wird nicht alles zu Gold, was die Manager des Autobauers anfassen. Anfang der 2000er-Jahre ließ man beispielsweise die Marke Maybach mit den Modellen 57 und 62 wieder aufleben – um unter anderem mit den Modellen von Rolls-Royce (gehört zum BMW-Konzern) und Bentley (ein Teil des Volkswagen-Konzerns) zu konkurrieren. Doch es blieb bei nur einer Maybach-Fahrzeuggeneration. Das mangelnde Kundeninteresse wurde zum einen auf die sehr hohen Preise zurückgeführt, sowie auf das Design, das sich laut Kritikern zu wenig von einer S-Klasse abhob. Zwar gibt es immer noch Maybach-Versionen von Mercedes-Modellen – allerdings handelt es sich dabei eher um besonders luxuriöse Ausstattungsvarianten, nicht mehr um eigenständige Modelle. Auch die umkippende A-Klasse beim „Elchtest“ dürften viele noch in Erinnerung haben.

Die zehn seltensten Autos der Welt – und was sie kosten Fotostrecke ansehen

Wie viele andere Autobauer setzt auch Mercedes künftig auf den Elektroantrieb. Ab 2025 sollen laut Vorstandschef Ola Källenius alle neuen Fahrzeugarchitekturen rein für den Elektroantrieb ausgelegt werden. Ab 2030 sollen dann nur noch Elektroautos verkauft werden – allerdings mit einer kleinen Einschränkung: Nur dort, wo es die Marktbedingungen zulassen. Auch die Beschlüsse zu E-Fuels seitens der EU sollen an dieser Strategie nichts ändern.