Mitsubishi Colt feiert Comeback als Klon

Die drei Mitsubishi-Rauten im Dreieck statt des Renault-Logos: Neben einigen Design-Details unterscheidet sich der Colt (Bild) vor allem durchs Front-Emblem vom Clio. © Mitsubishi/dpa-tmn

Wenn Mitsubishi im Herbst den Colt zurückbringt, dürfte der Kleinwagen vielen verdächtig bekannt vorkommen. Das hat mit der der Japaner mit Renault zu tun.

Friedberg – Mitsubishi bringt den Colt zurück: Noch in diesem Herbst soll der Kleinwagen in Europa in die siebte Generation gehen, wie der der Hersteller mitteilt.

Für Mitsubishi ist das Auto neu, doch für manche Kundinnen und Kunden vielleicht so etwas wie ein alter Bekannter. Denn der gut vier Meter lange Fünfsitzer basiert auf dem Renault Clio.

Design unterscheidet sich nur in Details

Der neue Colt unterscheidet sich vom Bestseller der Konzernschwester Renault lediglich durch einige Design-Details sowie eine andere Konfiguration der Ausstattungslinien und Pakete.Auch beim Antrieb bedienen sich die Japaner der Konzern-Technik. Es gibt den Colt deshalb mit zwei Dreizylinder-Benzinern, die aus einem Liter Hubraum 49 KW/67 PS oder mithilfe eines Turbos 67 kW/91 PS schöpfen. Das Top-Modell fährt mit einem Hybridantrieb mit 1,6-Litern Hubraum, vier Zylindern und zusätzlichem E-Motor.

Zunächst keine Preise genannt

Damit kommt der Colt auf 105 kW/143 PS. Die Spitzengeschwindigkeit gibt Mitsubishi mit bis zu 180 km/h an, der Verbrauch bewegt sich demnach zwischen 4,4 und 5,5 Litern. Das entspricht CO2-Werten von 93 bis 122 g/km. Preise nannte der Hersteller zunächst nicht. dpa