Elektroauto-Nachfrage zu gering: VW baut weniger ID.4 und ID.7

Weil die Nachfrage nicht ausreicht, drosseltt VW die Produktion des ID.4 in Emden. Und auch der neue ID.7 ist betroffen. © Volkswagen

In seinem Emdener Werk fährt VW die Produktion seiner Elektroautos ID.4 und ID.7 zurück. Grund soll die geringe Nachfrage sein.

Die Zukunft gehört dem Elektroauto, so viel scheint inzwischen klar. Doch in der Gegenwart müssen sich die Stromer noch gegen zahlreiche Vorurteile durchsetzten. 2023 war bisher jedoch eine Achterbahnfahrt. Mal brachen die Absatzzahlen ein und stiegen dann wieder an.

Dennoch ist die Nachfrage aus Sicht von Volkswagen zu niedrig, weshalb im Emdener Werk nun weniger Fahrzeuge gebaut werden. In den nächsten Wochen bis zu den Werksferien streicht der Autobauer die Spätschichten bei der Fertigung des Elektro-SUV ID.4 sowie bei den ersten Fahrzeugen der erst kürzlich vorgestellten Limousine ID.7. Auf 24auto.de erfahren Sie, welche Maßnahmen VW noch ergriffen hat.