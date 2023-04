Neuer BMW 5er mit Antriebsvielfalt auf der Zielgeraden

Noch getarnt unterwegs: Richtig starten soll der neue BMW 5er dann im Herbst. © Daniel Kraus/BMW AG/dpa-tmn

Er will einer für alle werden: Wenn BMW im Herbst den neuen 5er bringt, gibt’s die Business-Baureihe als Diesel, Benziner, Plug-in und rein elektrisch. Und auch beim Aufbau bieten die Bayern Auswahl.

Miramas - BMW legt letzte Hand an den neuen 5er. Wie der Hersteller bei Testfahrten in Frankreich bestätigte, soll die achte Generation der oberen Mittelklasse-Baureihe Ende Mai offiziell enthüllt werden und im Herbst an den Start gehen. Dabei geht die Limousine moderat in die Länge und erreicht nun die Fünf-Meter-Marke.

Große Vielfalt bei den Antrieben

Erstmals soll es den Konkurrenten von Autos wie Audi A6 und Mercedes E-Klasse nicht nur als Benziner, Diesel und Plug-in-Hybrid, sondern auch als Elektroversion i5 geben.

Diese plant BMW in mindestens zwei Versionen als 40er mit Heckantrieb (250 kW/340 PS) oder als M60 (440 kW/600 PS) und Allradantrieb. Der Akku soll mit gut 80 kWh Reichweiten von knapp 600 Kilometer ermöglichen und mit mehr als 200 kW geladen werden können, so BMW.

Für die Verbrenner-Fraktion stellen die Bayern zunächst Vier- und Sechszylinder sowie Plug-ins mit bis zu 100 Kilometern elektrischer Reichweite in Aussicht. Beim später geplanten M5 wird auch wieder ein V8 erwartet.

Start als Limousine

Starten wird der 5er als Limousine. Während BMW für den chinesischen Markt eine Langversion vorbereitet, kommt in Europa im nächsten Jahr ein Kombi (Touring), den es erstmals bei BMW auch elektrisch geben soll.

Zwar versteht sich BMW auch beim 5er als Gralshüter der Fahrfreude, will dem Fahrer diese aber auf Knopfdruck auch abnehmen. Denn mit dem neuen Highway Assist werde es auch in Deutschland möglich, auf der Autobahn dauerhaft die Hände vom Lenkrad und die Füße von den Pedalen zu nehmen, solange der Blick auf der Straße bleibe, kündigte BMW an. dpa