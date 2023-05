Verbotene Kennzeichen: Diese Wunsch-Nummernschilder sind illegal

Von: Juliane Reyle

In Deutschland existieren einige Kennzeichen-Verbote. echo24.de gibt Tipps zur Wahl eines sicheren Wunschnummernschildes, denn es gibt sogar Unterschiede zwischen den Bundesländern.

In Deutschland existieren viele Gesetze und Vorschriften – auch alles Rund um das Thema Auto und Verkehr ist streng geregelt. Unter anderem gibt es die Straßenverkehrsordnung und den Bußgeldkatalog. Kennzeichen, die jedes Fahrzeug in Deutschland benötigt, obliegen ebenso einigen Einschränkungen, wie Autoaufkleber auf Pkws. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Bundesländern Deutschlands – in manchen sind mehr Nummernschilder erlaubt, als in anderen.

Verbot von Kennzeichen, die rassistisch, diskriminierend oder fremdenfeindlich sind

Vor allem sind bestimmte Kennzeichen aufgrund ihrer Symbolik oder Bedeutung verboten. Beispielsweise werden von den Zulassungsstellen keine Kennzeichen, die rassistisch oder diskriminierend sind, zugelassen. Dabei handelt es sich um offensichtlich rassistische oder fremdenfeindliche Botschaften und ihre Abkürzungen.

Doch wenn Kennzeichen politische oder extremistische Aussagen beinhalten oder damit in Verbindung gebracht werden können, sind sie ebenfalls verboten. Auch Kennzeichen, die vulgäre Sprache, beleidigende Worte und Botschaften enthalten oder gegen die öffentlich Ordnung und gute Sitten verstoßen, sind nicht zulässig. Auf Kennzeichen, die Straftaten oder Gewalttaten darstellen, zum Beispiel „MO-RD“ , muss allerdings genauso verzichtet werden.

Diese Kennzeichen sind in den jeweiligen Bundesländern verboten

Es gilt zu beachten, dass die Behörde in jedem Einzelfall darüber entscheidet, ob ein bestimmtes Kennzeichen erlaubt oder verboten ist, schließlich können auch neue Schimpfworte oder diskriminierende Worte und damit Kennzeichen-Ideen entstehen und regionale Unterschiede bestehen. Damit das Wunschkennzeichen legal ist und zugelassen wird, sollten Autofahrer sich also bereits vor der Anmeldung Gedanken darüber machen, ob ihr Wunschkennzeichen auch zulässig ist.

Diese Kennzeichen sind in den jeweiligen Bundesländern verboten, wie „auto motor sport“ erklärt:

Bundesland Verbotene Kennzeichen Baden-Württemberg KZ, HJ, NS, SA, SS Schleswig-Holstein\t KZ, HJ, NS, SA, SS; Als kritisch gesehen sind auch die Kombinationen: IZ-AN (rückwärts für NAZI) und HEI-L Mecklenburg-Vorpommern\t KZ, HJ, NS, SA, SS Sachsen-Anhalt\t KZ, HJ, SA, SS; Zifferkombination: 88; Im Saalekreis verboten: SK-IN Niedersachsen\t KZ, HJ, NS, SA, SS Berlin\t KZ, HJ, NS, SA, SS Brandenburg KZ, HJ, NS, SA, SS; Zahlen: 14, 18, 28, 88, 188, 1888, 8888 und 8818; Kombinationen: JN, HH sowie AH mit 18 Nordrhein-Westfalen\t KZ, HJ, NS, SA, SS Hessen\t KZ, HJ, NS, SA, SS und SD Thüringen\t KZ, HJ, NS, SA, SS Sachsen\t KZ, HJ, NS, SA, SS Rheinland-Pfalz\t KZ, HJ, NS, SA, SS und SD. Kombinationen: HH 18 und HH 88 Bayern\t Buchstabenkombinationen: KZ, HJ, NS, SA, SS. Kombinationen: AH und HH mit 88 oder 18, ggf. auch mit 28 Grundsätzlich gestehen die Zulassungsstellen bei den Buchstabenkombinationen HH und AH einen Ermessensspielraum zu: Bei „erkennbarer nationalsozialistischer Gesinnung“ sollen die Zulassungsstellen „weitere Beschränkungen vollziehen“.Ebenfalls nicht ausgestellt werden N-PD und seit kurzem auch N-SU, bestehende Kennzeichen mit diesen Kombinationen müssen nicht, aber können kostenlos ausgetauscht werden. Bremen KZ, HJ, NS, SA, SS Hamburg KZ, HJ, NS, SA, SS, SD, AH oder HH in Kombination mit 18, 88, 28 Saarland KZ, HJ, NS, SA, SS

Nationalsozialistische Kürzel, die auf Kennzeichen lieber nicht verwendet werden sollten

Manche Kürzel sind in einigen Bundesländern auf dem Kennzeichen sogar erlaubt, doch um im Straßenverkehr, in seinem Umfeld oder bei der Anmeldung des Wunschkennzeichens nicht aufzufallen oder unter Umständen doch eine Ablehnung zu erhalten, sollte auf folgende Abkürzungen lieber verzichtet werden:

HH Heil Hitler

HJ Hitler-Jugend

NS Nationalsozialismus

KZ Konzentrationslager

SS Schutzstaffel der NSDAP

SA Sturmabteilung

SD Reichssicherheitsdienst

NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands

NSU Nationalsozialistischer Untergrund

18 Für den ersten und den 8. Buchstaben im Alphabet:

AH Adolf Hitler

88 Für zeweimal 8. Buchtstaben im Alphabet, also HH = Heil Hitler

74 GD=Großdeutschland

Außerdem gibt es 2023 eine Änderung bei den Führerscheinen, die alle betrifft, mit neuen Regeln.