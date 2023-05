Von München bis zum Gardasee: Was Maut, Tunnel und Vignetten kosten

Von: Simon Mones

Der Gardasee ist ein äußerst beliebtes Reiseziel der Deutschen. Wer mit dem Auto, Motorrad oder Wohnmobil fährt, sollte sich im Vorfeld über die Mautkosten informieren.

Wer sich nicht zwischen Urlaub in den Bergen oder am Strand entscheiden kann, für den ist der Gardasee ein guter Kompromiss. Italiens größter See hat neben traumhaften Stränden auch ein beeindruckendes Bergpanorama zu bieten. Und er ist von München aus in wenigen Stunden mit dem Auto erreichbar. Wer die Strecke fährt, sollte jedoch die Mautkosten beachten.

Italien und Österreich gehören nämlich zu den Ländern in Europa, in denen Autofahrer für die Nutzung der Straßen zur Kasse gebeten werden. Die Mautsysteme sind dabei jedoch sehr verschieden. In Österreich gibt es eine generelle Vignettenpflicht. Mit dem Pickerl sind alle Fahrten abgegolten. Lediglich für einige Tunnel und Pässe müssen Autofahrer extra zahlen. In Italien wiederum, wird die Maut pro Streckenabschnitt gezahlt, was schnell zur Kostenfalle werden kann.

Maut in Italien und Österreich: Brenner-Autobahn kostet extra

Für die Fahrt zum Gardasee ist also in jedem Fall die Vignette für die Autobahnen in Österreich notwendig. Das 10-Tage-Pickerl kostet für Autos und Wohnmobile 9,90 Euro. Wer mit dem Motorrad unterwegs ist, zahlt 5,80 Euro. Für die Nutzung der Brenner-Autobahn wird eine Zusatz-Maut in Höhe von elf Euro fällig.

Wer zum Gardasee will, muss auch in Italien durch die Mautstationen. © Bihlmayerfotografie/Imago

Für den restlichen Streckenabschnitt bis zum Gardasee ist ebenfalls eine Maut zu entrichten. Hier kommt es aber darauf an, welche Ausfahrt man nimmt. Bis Rovereto Sud/Lago di Garda Nord werden laut Autostrade per I‘italia für Autos und Motorräder 11,70 Euro fällig. Mit dem Wohnmobil kostet das Stück 12 Euro. Der ADAC Routenplaner veranschlagt für die Route bis Gardone Riviera 13,10 Euro.

Autofahrer zahlen von München bis zum Gardasee bis zu 37 Euro an Maut

Wer eine Ausfahrt weiter bis Affi/Largo Garda Sud fährt, zahlt 14,40 Euro an Mautgebühren. Mit dem Wohnmobile sind es 14,80 Euro, die man für die Strecke zahlen muss. Der ADAC Routenplaner kommt in diesem Fall sogar auf 16 Euro, die Autofahrer in Italen zahlen müssen, um vom Brenner nach Gardone Riviera zu kommen.

Die Reise von München an den Gardasee müssen Auto und Motorradfahrer je nach Route also mit Mautkosten zwischen 32,60 Euro und 36,90 Euro rechen, wenn sie innerhalb der 10 Tage zurückreisen, während der die Vignette in Österreich gültig ist. Bei Wohnmobilen werden zwischen 35,30 Euro und 37,60 Euro fällig. Allerdings werden die Gebühren in Italien zum 1. Juli nochmals um 1,34 Prozent angehoben.