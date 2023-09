Oft günstiger: Kfz-Versicherung auf einen Schlag bezahlen

Grund zur Freude: Wer bei der Kfz-Versicherung die Zahlweise von vierteljährlich auf jährlich umstellt, kann noch etwas Geld sparen. © Christin Klose/dpa-tmn

Vieles wird immer teurer - Autofahrerinnen und Autofahrer dürften ein Lied davon singen können. Doch an einigen Punkten lässt sich vielleicht noch sparen, so beim Bezahlen der Kfz-Versicherung.

Berlin - Anstelle einer mehrteiligen Ratenzahlung im Jahr kann es sich lohnen, die Kfz-Versicherung auf einmal zu bezahlen. Viele Versicherer geben dann einen Rabatt, so das Ratgeberportal Finanztip. Mit Verweis auf eine eigene aktuelle Studie können Beispielkunden im Schnitt acht Prozent an Beitragskosten sparen, wenn sie den Beitrag jährlich einmal zahlen anstelle in monatlichen Raten.

Wer die Zahlweise von vierteljährlich auf jährlich umstellt, kann von sieben Prozent Ersparnis profitieren. Noch vier Prozent weniger sind es demnach im Schnitt, wenn von halbjährlicher Zahlung auf jährliche umgestellt wird. Fällig wird eine jährliche Zahlung vorab, in der Regel 14 Tage nachdem man den Versicherungsschein erhalten hat.

Für die meisten Verbraucher falle der Versicherungsbeginn auf den 1. Januar, weil statistisch gesehen im Herbst viele ihren Tarif wechselten, so das Portal. Hier käme die Rechnung dann zumeist im Dezember vor Beginn des Versicherungsjahres. Wer nicht mit dem neuen Jahr wechselt, erhält die Rechnungspost meist etwa einen Monat vor dem vertraglich vereinbarten Versicherungsbeginn. dpa