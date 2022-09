Holprige Fahrt: Opel-Fahrerin legt 14 Kilometer auf Felge zurück

Von: Sebastian Oppenheimer

Mit ihrem Opel Meriva legte eine betrunkene Frau 14 Kilometer auf der Felge zurück. © Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Mit einem kaputten Reifen fuhr eine Opel-Fahrerin einfach weiter – 14 Kilometer! Die Polizei kam ihr über die Kratzspuren im Asphalt auf die Schliche.

Einmal kurz nicht aufgepasst und mit dem Auto unglücklich gegen den Randstein gedonnert – schon ist der Reifen platt. Auch Nägel oder Scherben beispielsweise können den Pneu beschädigen. Wenn ein Fahrer den Schaden bemerkt, dann hält er in der Regel an – und wechselt den Reifen. Oder er holt sich anderweitig Hilfe. Doch es gibt offenbar auch Zeitgenossen, die einen Reifenschaden tatsächlich nicht bemerken – oder vielleicht auch einfach ignorieren.

Allerdings dürften es nur wenige so weit schaffen, wie nun eine Opel-Fahrerin in Niedersachsen, wie 24auto.de berichtet.

Laut Polizei hatten Beamte an der A2-Anschlussstelle Veltheim frische Kratzspuren auf der Fahrbahnoberfläche festgestellt – und waren der Spur gefolgt. Dabei mussten die Beamten eine ordentliche Strecke zurücklegen, denn die Kratzspuren zogen sich 14 Kilometer weit bis in die Ortschaft Rinteln, wo die Polizisten dann auch auf die vermeintliche Verursacherin trafen: die 49-jährige Fahrerin eines Opel Meriva. Wie die Beamten berichten, war die Frau augenscheinlich stark betrunken – und versuchte beim Anblick der Polizisten zu flüchten. Allerdings wurde sie gleich darauf gestellt.