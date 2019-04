Ostern 2019: Auf diesen deutschen Autobahnen wird es eng

Ferienstart und Staugefahr

+ © picture alliance/Federico Gambarini/dpa Pünktlich zu Ostern drohen wieder Staus. © picture alliance/Federico Gambarini/dpa

In acht Bundesländern und einigen Nachbarstaaten starten am Wochenende die Osterferien. Nicht überall in Deutschland besteht Staugefahr. Doch auf einigen Autobahnen könnte besonders viel los sein.